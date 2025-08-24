Cayó en Mendoza uno de los principales sospechosos de la banda de "los roba ruedas sanjuaninos"

La Policía de San Juan logró este domingo un importante avance en la investigación contra la banda conocida como “los roba ruedas”. Tras permanecer prófugo durante casi una semana, Rubén Díaz fue capturado en Horcones , Mendoza , mientras regresaba de Chile . Según confirmó su abogado, Díaz planeaba entregarse este lunes, pero las autoridades lograron interceptarlo antes.

El operativo forma parte de un megaoperativo que comenzó el martes pasado, cerca de las 5 de la madrugada, con siete allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia. La acción estuvo coordinada por efectivos policiales y la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo de la fiscal Claudia Salica .

Como resultado de esos procedimientos, ya fueron detenidos tres integrantes de la banda: Carlos Maximiliano Páez, Pablo Emanuel Díaz, conocido como “El Dibu” y oriundo de La Rioja, y un tercero apodado “El Pelado”. También se mencionó la captura de otro sujeto conocido como “El Pitufo”. En los domicilios requisados se secuestraron distintos elementos de valor, algunos sospechados de formar parte del botín de los ilícitos.

Pese a estas detenciones, la causa sigue abierta. Dos de los principales sospechosos, Nelson Arturo Vivares y Rubén Díaz, eran intensamente buscados por la Policía, ya que, según fuentes judiciales, habrían tenido un rol central no solo en los robos, sino también en la comercialización de las ruedas sustraídas. Díaz incluso sería considerado uno de los líderes de la organización.

El miércoles pasado, la fiscalía había oficiado a Migraciones e Interpol para insertar el pedido de captura internacional, anticipando que Díaz podría intentar salir del país. Finalmente, la coordinación entre distintas fuerzas permitió su detención antes de que eso ocurriera, consolidando uno de los golpes más importantes contra esta banda en los últimos meses.