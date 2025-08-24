domingo 24 de agosto 2025

Sarmiento

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha

El siniestro vial sucedió en las primeras horas de este domingo, a pocos kilómetros de Colonia Fiscal, Sarmiento. La conductora de 39 años no presentaba lesiones visibles, pero fue trasladada al hospital del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento vuelco tuvo lugar en la Ruta 40 este domingo a primera hora. Una mujer perdió el control de su auto y terminó volcando en la banquina. Aparentemente viajaba bajo los efectos del alcohol. No hubo heridos de gravedad.

Silvana Montaño, de 39 años, circulaba sola pasadas las 7 horas en un Peugeot 207 sin dominio visible, desplazándose de norte a sur. Se encontraba a un kilómetro al Sur de la localidad de Colonia Fiscal.

Por causas que se investigan, perdió el control del vehículo y salió de la calzada. Posteriormente, volcó en el bajo de la ruta. Presuntamente, la mujer habría estado ebria, informaron fuentes judiciales a este diario. La familia de Montaño se contactó con este diario e indicaron que el siniestro ocurrió luego de que un neumático se reventara.

image

La conductora no presentaba lesiones visibles, pero fue trasladada al hospital del departamento para una evaluación médica completa, que serán determinantes para la causa judicial.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese supervisaron las primeras diligencias y ordenaron el secuestro del vehículo para realizar las pericias correspondientes. Personal de la Seccional 8° y la ambulancia departamental acudieron al lugar.

