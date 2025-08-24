domingo 24 de agosto 2025

Barrio Los Cardos

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido

El aprehendido tiene 20 años y le secuestraron parte del botín robado al chofer de al app. Al ser aprehendido en el ligar, quedó a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Apenas dos días después de que en Concepción un conductor de Uber fuera brutalmente golpeado por delincuentes, otro chofer sufrió un violento asalto en Chimbas durante la madrugada de este domingo. Allí, un ladrón lo amenazó de muerte con un arma de fuego en el interior del Barrio Los Cardos y le robó todas sus pertenencias: dinero en efectivo, celulares, billetera y otros objetos de valor.

choco contra un arbol en la entrada del hospital rawson y termino herida
Capital

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson y terminó herida
Imagen ilustrativa.
Animales sueltos

Un colectivo chocó a dos caballos en Ruta 20: los equinos murieron

Tras el robo, el damnificado logró retirarse del lugar y, aún en shock, alcanzó a cruzarse con un patrullero. Haciendo cambios de luces, logró llamar la atención de los uniformados y relató lo sucedido. Inmediatamente, los efectivos iniciaron un operativo cerrojo para dar con el responsable.

La persecución fue intensa y se extendió por varias cuadras hasta que lograron detener a un sospechoso, identificado como Tobías Sánchez, de 20 años. Al joven le secuestraron un celular, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al robo.

image

En paralelo, un llamado al 911 alertó a la policía: una vecina había encontrado una billetera en el fondo de su casa. Los efectivos acudieron al domicilio y constataron que pertenecía al chofer asaltado, quien más tarde reconoció que se trataba de sus pertenencias.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Unidad Operativa Centenario, Chimbas Sur, Barrio Parque Independencia, Mariano Moreno y personal de la Departamental 2. Finalmente, Sánchez fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de UFI Flagrancia, acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Este episodio se suma al ocurrido el último viernes en el Barrio Dorrego, Capital, donde otro chofer de Uber fue atacado por un grupo de delincuentes que lo golpearon brutalmente y le robaron un celular y su billetera. En ese caso, dos jóvenes de 18 y 19 años resultaron detenidos y la causa es investigada por la UFI Flagrancia.

Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Por Redacción Tiempo de San Juan

