Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido

Apenas dos días después de que en Concepción un conductor de Uber fuera brutalmente golpeado por delincuentes , otro chofer sufrió un violento asalto en Chimbas durante la madrugada de este domingo. Allí, un ladrón lo amenazó de muerte con un arma de fuego en el interior del Barrio Los Cardos y le robó todas sus pertenencias: dinero en efectivo, celulares, billetera y otros objetos de valor.

Tras el robo, el damnificado logró retirarse del lugar y, aún en shock, alcanzó a cruzarse con un patrullero. Haciendo cambios de luces, logró llamar la atención de los uniformados y relató lo sucedido. Inmediatamente, los efectivos iniciaron un operativo cerrojo para dar con el responsable.

La persecución fue intensa y se extendió por varias cuadras hasta que lograron detener a un sospechoso, identificado como Tobías Sánchez, de 20 años. Al joven le secuestraron un celular, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al robo.

En paralelo, un llamado al 911 alertó a la policía: una vecina había encontrado una billetera en el fondo de su casa. Los efectivos acudieron al domicilio y constataron que pertenecía al chofer asaltado, quien más tarde reconoció que se trataba de sus pertenencias.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Unidad Operativa Centenario, Chimbas Sur, Barrio Parque Independencia, Mariano Moreno y personal de la Departamental 2. Finalmente, Sánchez fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de UFI Flagrancia, acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Este episodio se suma al ocurrido el último viernes en el Barrio Dorrego, Capital, donde otro chofer de Uber fue atacado por un grupo de delincuentes que lo golpearon brutalmente y le robaron un celular y su billetera. En ese caso, dos jóvenes de 18 y 19 años resultaron detenidos y la causa es investigada por la UFI Flagrancia.