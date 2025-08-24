Robaron un poste de luz en el Barrio Teresa de Calcuta, tras cortarlo con una motosierra

Un insólito hecho de vandalismo y robo se registró este domingo en el Barrio Teresa de Calcuta , en Pocito , cuando personal policial detectó que un joven había cortado un poste de luz en la vía pública utilizando una motosierra. El poste, según informó la Subcomisaría Buenaventura Luna, fue hallado en un domicilio cercano.

Fuentes policiales indicaron que el joven, de 21 años, aseguró haber actuado por iniciativa propia, motivado por la aparente inestabilidad del poste. Además, otra persona, de 19 años, entregó voluntariamente un soporte metálico utilizado para luminarias públicas.

La causa quedó a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que dispuso la vinculación momentánea de ambos involucrados y el secuestro del poste y del soporte metálico. Los jóvenes, que no poseen antecedentes penales, fueron liberados.

Por el momento, los elementos incautados permanecen en la Unidad de Orden Público mientras se determina si el poste pertenece al municipio o a un particular, lo que permitirá formalizar la denuncia correspondiente.