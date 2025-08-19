Todavía buscan a dos prófugos de "la banda de los roba ruedas" sanjuaninos

La Policía de San Juan continúa tras los pasos de dos hombres señalados como piezas fundamentales en una organización delictiva que se dedicaba a sustraer ruedas de auxilio y luego revenderlas en el mercado ilegal. Los buscados son Nelson Arturo Vivares y Rubén Augusto Díaz , quienes no sólo participaban activamente en los robos, sino que además habrían tenido un rol central en la comercialización de lo sustraído.

El megaoperativo se puso en marcha en la madrugada de este martes, cerca de las 5, con siete allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia. La tarea estuvo coordinada por efectivos policiales y por la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo de la fiscal Claudia Salica .

Como resultado, tres hombres fueron detenidos y ya quedaron a disposición de la Justicia: Carlos Maximiliano Páez, Pablo Emanuel Díaz, conocido como “El Dibu” y oriundo de La Rioja, y un tercero apodado “El Pelado”. También se mencionó la captura de otro sujeto conocido como “El Pitufo”. En los domicilios requisados se secuestraron distintos elementos de valor, algunos sospechados de ser parte del botín de los ilícitos.

A pesar del avance de la investigación y las detenciones, los investigadores insisten en que la causa no está cerrada: falta atrapar a los dos prófugos que serían los engranajes principales de la banda y, según fuentes judiciales, uno de ellos incluso cumpliría el rol de líder.