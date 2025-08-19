martes 19 de agosto 2025

Inversión

Una empresa mendocina con negocios en San Juan proveerá a una de las minas de litio más grandes

La empresa ganó la licitación para proveer tuberías, equipos de medición y soluciones para el filtrado en un proyecto de litio en Catamarca.

Por Elizabeth Pérez
La empresa mendocina Halpern ganó un contrato para proveer cañerias y tecnologia hidrica en el proyecto&nbsp; Fenix, en el salar de Hombre Muerto en Antofagasta.

La empresa mendocina Halpern ganó un contrato para proveer cañerias y tecnologia hidrica en el proyecto  Fenix, en el salar de Hombre Muerto en Antofagasta.

El gran proyecto de litio que encabeza la minera multinacional Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, eligió a una compañía mendocina como uno de sus principales proveedores. La empresa ya incursionó en varios negocios en San Juan, de agroidustria, comunicación y minería.

Se trata del grupo Halpern que se alzó con un jugoso contrato para proveer el sistema de tuberías, accesorios y tecnologías de tratamiento de agua en el ambicioso proyecto de litio “Fénix” de la gigante minera. Este proyecto, conocido como “Expansión Fénix”, contempla una inversión de entre 640 y 1.400 millones de dólares para la construcción de una segunda planta de carbonato de litio.

Se trata del primer desarrollo minero aprobado en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y el cuarto en total, con una meta ambiciosa: alcanzar una producción de 100.000 toneladas anuales de litio para 2030.

“Este acuerdo nos posiciona dentro del exigente ecosistema minero y nos permite poner en valor todo el conocimiento técnico que desarrollamos en las últimas décadas en torno a la conducción eficiente del agua”, afirmó Sebastián Halpern, presidente del grupo.

La mina de litio

Uno de los grandes desafíos será la logística: el Salar del Hombre Muerto, ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar y a más de 90 km de Antofagasta de la Sierra, lo que impone condiciones extremas para el transporte y montaje de infraestructura. No obstante, desde la compañía destacan que esta complejidad representa una oportunidad para demostrar su capacidad de ejecución en entornos remotos, algo clave para futuros contratos en minería.

Si bien aún no hay una fecha formal de inicio, Grupo Halpern ya trabaja en la planificación y proyección de servicios para sumarse a la tercera unidad de negocio que está desarrollando Río Tinto en el área. La iniciativa también abre nuevas oportunidades de empleo: se proyecta la creación de 10 a 20 puestos directos y más de 60 empleos indirectos.

Los negocios en San Juan

El Grupo Halpern tiene varias actividades en Comunicación, agroindustria y minería. Por un lado, integra el grupo de empresas que recientemente compraron el diario Los Andes (Mendoza) y el Diario de Cuyo (San Juan).

En el sector agrícola, la empresa desarrolló obras «llave en mano», en uno de los más grandes y modernos proyectos olivícolas del país en la zona de Campo Grande del Acequión, Sarmiento, para la firma Tonos de Verde. Implantó 1.200 hectáreas de olivos para poda mecanizada, con energía solar y tecnología de riego para optimizar el recurso hídrico.

Además, participó en otras iniciativas mineras en la provincia de San Juan, como Veladero y Gualcamayo, donde ha implementado sistemas de filtración de agua y soluciones para valles de lixiviación. Al ganar el contrato para la minera Río Tinto se consolida su perfil minero.

Hernán Norando, CEO de Grupo Halpern dijo que en la firma están “convencidos” de que la minería, como la agricultura, necesita un enfoque técnico, responsable y eficiente del uso del agua. Y que allí es donde la empresa marca una diferencia.

Además, Federico Ortega, gerente comercial de Minería del grupo, explicó que tienen “experiencia técnica, capacidad operativa y la infraestructura para aportar valor en ambientes de alta exigencia como la minería de altura”, lo que resulta valioso para competir en el sector. (Fuente: MDZ y Ecocuyo).

