martes 19 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
"En otras palabras"

En medio del escándalo por infidelidad, Gimena Accardi llega a San Juan

La actriz desembarcará el 31 de agosto en el Teatro Sarmiento con “En otras palabras”, junto a Andrés Gil. El estreno ocurre mientras su vida privada ocupa portadas por rumores de infidelidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gimena accardi 2

En pleno vendaval mediático tras la ruptura con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi desembarca en San Juan para protagonizar en el Teatro Sarmiento “En otras palabras”, una pieza que emociona y conmueve con un amor marcado por el paso del tiempo y un diagnóstico de Alzheimer. Pero, más allá del texto, el debut aquí sucede en un contexto cargado: este martes, la actriz confirmó públicamente que su separación de Vázquez, tras 18 años de relación, se vio precipitada por una infidelidad.

Lee además
las unidades sanitarias moviles de san juan incorporaron estudios auditivos para recien nacidos
A tener en cuenta

Las Unidades Sanitarias Móviles de San Juan incorporaron estudios auditivos para recién nacidos
organizan colecta solidaria para ayudar a los animales de san expedito
Iniciativa

Organizan colecta solidaria para ayudar a los animales de San Expedito

Aunque se instalaron en medios nombres de compañeros de elenco como posibles terceros en discordia, Accardi aclaró con firmeza que no fue Andrés Gil, su compañero en escena, quien estuvo involucrado que además es la pareja de Candela Vetrano, su gran amiga. “Con el que se me vinculó es mentira… necesito que se frene eso”, sostuvo, mientras Gil remarcaba por su parte en redes que “el rumor que está circulando es absolutamente falso” y pidió respeto para su familia y su trayectoria.

image

La obra narra la historia de Juana (Accardi) y Abel (Gil), una pareja que vive años plenos hasta que un diagnóstico prematuro de Alzheimer pone a prueba su amor incondicional. El estreno en San Juan está previsto para el sábado 31 de agosto, con entradas disponibles por $37 000 (Platea Baja, filas 1-14), $35 000 (Platea Baja, filas 15-20) y $33 000 (Pullman), a través de entradaweb.

En la escena, Gime y Andrés despliegan una actuación que va más allá del guion: el escenario se tiñe de ternura, memoria, dolor y entrega. Afuera, ella atraviesa la tormenta personal más intensa de su vida pública. ¿Podrá el arte servir de refugio en medio del ruido? Esta visita a San Juan será una de las primeras funciones tras el escándalo, el momento justo para separar la ficción del drama real.

Temas
Seguí leyendo

Alerta en San Juan: retiran del mercado un lote de tomate triturado con "gusanos"

El Gobierno de San Juan anunció que los salarios docentes de agosto se liquidarán con un aumento atado al IPC

Abren las inscripciones de las clases de apoyo gratuitas para alumnos sanjuaninos: cómo acceder

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Video: el paso a paso del nuevo sistema SUBE, explicado por un colectivero sanjuanino

El ciclo de música de cámara se unió con el Hospital de Niños en un concierto solidario para ayudar a los más pequeños

David Gardiol y el disfrute de cumplir 40 años titereteando

Acuerdo para ahorrar: el Parque de Tecnologías Ambientales canjea materiales reciclables por equipamiento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación
Médico sanjuanino

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle
Tensión total

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle

Dan con El Dibu y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan
Varios allanamientos

Dan con "El Dibu" y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital
Caso Mario Alday

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

Te Puede Interesar

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡Vuelven a rugir los motores en El Zonda!: abriría sus puertas en octubre y con una categoría nacional
Buena noticia

¡Vuelven a rugir los motores en El Zonda!: abriría sus puertas en octubre y con una categoría nacional

Miércoles con mañana fresca y tarde templada para San Juan
Clima

Miércoles con mañana fresca y tarde templada para San Juan

En medio del escándalo por infidelidad, Gimena Accardi llega a San Juan
"En otras palabras"

En medio del escándalo por infidelidad, Gimena Accardi llega a San Juan

El efecto de las candidaturas del peronismo en el team Munisaga-Gramajo
Política

El efecto de las candidaturas del peronismo en el team Munisaga-Gramajo