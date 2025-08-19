En medio del escándalo por infidelidad, Gimena Accardi llega a San Juan

En pleno vendaval mediático tras la ruptura con Nicolás Vázquez , Gimena Accardi desembarca en San Juan para protagonizar en el Teatro Sarmiento “En otras palabras”, una pieza que emociona y conmueve con un amor marcado por el paso del tiempo y un diagnóstico de Alzheimer. Pero, más allá del texto, el debut aquí sucede en un contexto cargado: este martes, la actriz confirmó públicamente que su separación de Vázquez, tras 18 años de relación, se vio precipitada por una infidelidad.

Aunque se instalaron en medios nombres de compañeros de elenco como posibles terceros en discordia, Accardi aclaró con firmeza que no fue Andrés Gil , su compañero en escena, quien estuvo involucrado que además es la pareja de Candela Vetrano, su gran amiga. “Con el que se me vinculó es mentira… necesito que se frene eso”, sostuvo, mientras Gil remarcaba por su parte en redes que “el rumor que está circulando es absolutamente falso” y pidió respeto para su familia y su trayectoria.

image

La obra narra la historia de Juana (Accardi) y Abel (Gil), una pareja que vive años plenos hasta que un diagnóstico prematuro de Alzheimer pone a prueba su amor incondicional. El estreno en San Juan está previsto para el sábado 31 de agosto, con entradas disponibles por $37 000 (Platea Baja, filas 1-14), $35 000 (Platea Baja, filas 15-20) y $33 000 (Pullman), a través de entradaweb.

En la escena, Gime y Andrés despliegan una actuación que va más allá del guion: el escenario se tiñe de ternura, memoria, dolor y entrega. Afuera, ella atraviesa la tormenta personal más intensa de su vida pública. ¿Podrá el arte servir de refugio en medio del ruido? Esta visita a San Juan será una de las primeras funciones tras el escándalo, el momento justo para separar la ficción del drama real.