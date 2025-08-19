martes 19 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Iniciativa

Organizan colecta solidaria para ayudar a los animales de San Expedito

Piden donaciones de alimentos, medicamentos y también colaboración para familias de la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-19 at 7.46.59 PM

La organización sin fines de lucro que administra el proteccionista Luciano Castro lanzó una campaña solidaria con el objetivo de asistir a las decenas de perros y gatos que viven en el refugio de San Expedito. El espacio, que funciona gracias al esfuerzo diario de voluntarios, necesita con urgencia alimentos balanceados, medicamentos y vitaminas para garantizar el bienestar de los animales rescatados.

Lee además
la rifa solidaria que busca seguir ayudando a mas de 100 animales en san juan
Colaboración

La rifa solidaria que busca seguir ayudando a más de 100 animales en San Juan
las unidades sanitarias moviles de san juan incorporaron estudios auditivos para recien nacidos
A tener en cuenta

Las Unidades Sanitarias Móviles de San Juan incorporaron estudios auditivos para recién nacidos

Además, se solicita la colaboración de algún médico veterinario que pueda sumarse de manera voluntaria para atender a los animales que requieren controles y tratamientos especiales. “El trabajo es mucho y necesitamos manos solidarias que nos acompañen para seguir adelante”, señaló Castro.

La campaña también incluye un pedido de ayuda para las familias de la zona, que atraviesan momentos difíciles. Desde la organización invitan a donar alimentos no perecederos para acompañar a los hogares más necesitados.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2645088955 para coordinar la entrega de donaciones o sumarse como voluntarios.

Temas
Seguí leyendo

Alerta en San Juan: retiran del mercado un lote de tomate triturado con "gusanos"

El Gobierno de San Juan anunció que los salarios docentes de agosto se liquidarán con un aumento atado al IPC

Abren las inscripciones de las clases de apoyo gratuitas para alumnos sanjuaninos: cómo acceder

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Video: el paso a paso del nuevo sistema SUBE, explicado por un colectivero sanjuanino

El ciclo de música de cámara se unió con el Hospital de Niños en un concierto solidario para ayudar a los más pequeños

David Gardiol y el disfrute de cumplir 40 años titereteando

Acuerdo para ahorrar: el Parque de Tecnologías Ambientales canjea materiales reciclables por equipamiento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad
Otra vez la oficial Tamara

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad

Uno de Los Gajos de Pinono fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas
Del escenario a Tribunales

Uno de "Los Gajos de Pinono" fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación
Médico sanjuanino

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle
Tensión total

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle

Te Puede Interesar

Un jugador jachallero recibió un golpe en el riñón y terminó en terapia intensiva: piden ayuda
Solidaridad

Un jugador jachallero recibió un golpe en el riñón y terminó en terapia intensiva: piden ayuda

Por Antonella Letizia
Por qué el Gobierno decidió que el patinaje artístico tendrá prioridad en el velódromo: Son 3.000 las personas que llegan a San Juan
Definción

Por qué el Gobierno decidió que el patinaje artístico tendrá prioridad en el velódromo: "Son 3.000 las personas que llegan a San Juan"

El efecto de las candidaturas del peronismo en el team Munisaga-Gramajo
Política

El efecto de las candidaturas del peronismo en el team Munisaga-Gramajo

Todavía buscan a dos prófugos de la banda de los roba ruedas sanjuaninos
Allanamiento y detenciones

Todavía buscan a dos prófugos de "la banda de los roba ruedas" sanjuaninos

Desestiman las denuncias penales contra el jefe del sindicato de taxistas por estafa
Curioso caso

Desestiman las denuncias penales contra el jefe del sindicato de taxistas por estafa