Organizan colecta solidaria para ayudar a los animales de San Expedito

La organización sin fines de lucro que administra el proteccionista Luciano Castro lanzó una campaña solidaria con el objetivo de asistir a las decenas de perros y gatos que viven en el refugio de San Expedito. El espacio, que funciona gracias al esfuerzo diario de voluntarios, necesita con urgencia alimentos balanceados, medicamentos y vitaminas para garantizar el bienestar de los animales rescatados.

Además, se solicita la colaboración de algún médico veterinario que pueda sumarse de manera voluntaria para atender a los animales que requieren controles y tratamientos especiales. “El trabajo es mucho y necesitamos manos solidarias que nos acompañen para seguir adelante”, señaló Castro.

La campaña también incluye un pedido de ayuda para las familias de la zona, que atraviesan momentos difíciles. Desde la organización invitan a donar alimentos no perecederos para acompañar a los hogares más necesitados.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2645088955 para coordinar la entrega de donaciones o sumarse como voluntarios.