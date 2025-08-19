martes 19 de agosto 2025

Atención

Abren las inscripciones de las clases de apoyo gratuitas para alumnos sanjuaninos: cómo acceder

El programa está destinado a alumnos de escuelas primarias. Las inscripciones se reciben desde este miércoles 20 de agosto. Qué se debe presentar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Abren las inscripciones para las clases de apoyo gratuitas para alumnos de Nivel Primario en San Juan.

Abren las inscripciones para las clases de apoyo gratuitas para alumnos de Nivel Primario en San Juan.

Este martes, el Ministerio de Educación de San Juan informó que a partir del miércoles 20 de agosto se abre el periodo de inscripciones para el programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito destinado a estudiantes de Nivel Primario, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Los chicos que necesiten las clases de apoyo gratuitas podrán anotarse en la sede de Conectar Lab, hasta completar el cupo disponible.

La iniciativa forma parte del Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y busca brindar acompañamiento pedagógico para fortalecer el aprendizaje y el desarrollo académico de los alumnos.

“Impulsado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, el programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito pretende reducir la deserción escolar, mejorar el rendimiento en el aula y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes. Además, permite colaborar con las familias que no pueden afrontar los gastos de profesores particulares”, indicaron desde el organismo.

Las inscripciones estarán abiertas a partir de este miércoles 20 de agosto y se extenderán hasta completar el cupo disponible. Por ello, se recomienda a las familias interesadas realizar la inscripción lo antes posible.

Se recibirán de 8,30 a 12,30 en la sede de Conectar Lab ubicada en Las Heras y Alberdi, Capital, y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

-Fotocopia de DNI del progenitor/tutor y del menor.

-Fotocopia de la partida de nacimiento del menor.

