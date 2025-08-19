¡Vuelven a rugir los motores en El Zonda!: abriría sus puertas en octubre y con una categoría nacional

El rugido de los autos de competición está cada vez más cerca de regresar al mítico Autódromo Eduardo Copello “El Zonda”. Según confirmaron fuentes del Gobierno provincial, la reapertura se proyecta para octubre, mes en el que el circuito cumplirá 58 años desde su inauguración en 1967.

La expectativa creció este martes, cuando funcionarios provinciales y referentes del automovilismo nacional recorrieron el trazado enclavado en Rivadavia. La delegación estuvo integrada por representantes de la CDA del ACA, encabezados por Diego Mesa, junto a dirigentes como Gabriel Furlán y Fabián Flaqué, además de autoridades locales. El grupo evaluó el estado actual de las instalaciones y delineó los pasos a seguir para su recuperación.

El Gobierno provincial ya conformó una comisión de trabajo y convocó a varias empresas para avanzar en tareas de infraestructura, pintura, electricidad y seguridad. Entre los puntos más sensibles aparece la ampliación del muro de contención en la curva Juan María Traverso, uno de los sectores más exigentes del circuito.

El Zonda no recibe al TC2000 desde septiembre de 2019, cuando Matías Milla se llevó la última victoria. Ahora, la meta es devolverle protagonismo dentro del calendario nacional y volver a ubicar a San Juan en el centro de la escena tuerca. Todo indica que en octubre, el escenario volverá a vibrar como en sus mejores tiempos.