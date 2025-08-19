martes 19 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Buena noticia

¡Vuelven a rugir los motores en El Zonda!: abriría sus puertas en octubre y con una categoría nacional

Es inminente la reapertura del mítico circuito sanjuanino después de seis años. Este martes hubo una reunión clave con las autoridades de la provincia y dirigentes del automovilismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-19 at 8.14.04 PM

El rugido de los autos de competición está cada vez más cerca de regresar al mítico Autódromo Eduardo Copello “El Zonda”. Según confirmaron fuentes del Gobierno provincial, la reapertura se proyecta para octubre, mes en el que el circuito cumplirá 58 años desde su inauguración en 1967.

Lee además
velez le gano a fortaleza y se metio entre los 8 mejores de america
Copa Libertadores

Vélez le ganó a Fortaleza y se metió entre los 8 mejores de América
un jugador jachallero recibio un golpe en el rinon y termino en terapia intensiva: piden ayuda
Solidaridad

Un jugador jachallero recibió un golpe en el riñón y terminó en terapia intensiva: piden ayuda

La expectativa creció este martes, cuando funcionarios provinciales y referentes del automovilismo nacional recorrieron el trazado enclavado en Rivadavia. La delegación estuvo integrada por representantes de la CDA del ACA, encabezados por Diego Mesa, junto a dirigentes como Gabriel Furlán y Fabián Flaqué, además de autoridades locales. El grupo evaluó el estado actual de las instalaciones y delineó los pasos a seguir para su recuperación.

El Gobierno provincial ya conformó una comisión de trabajo y convocó a varias empresas para avanzar en tareas de infraestructura, pintura, electricidad y seguridad. Entre los puntos más sensibles aparece la ampliación del muro de contención en la curva Juan María Traverso, uno de los sectores más exigentes del circuito.

El Zonda no recibe al TC2000 desde septiembre de 2019, cuando Matías Milla se llevó la última victoria. Ahora, la meta es devolverle protagonismo dentro del calendario nacional y volver a ubicar a San Juan en el centro de la escena tuerca. Todo indica que en octubre, el escenario volverá a vibrar como en sus mejores tiempos.

Temas
Seguí leyendo

Por qué el Gobierno decidió que el patinaje artístico tendrá prioridad en el velódromo: "Son 3.000 las personas que llegan a San Juan"

Con Armoa a la cabeza y tres refuerzos, UPCN arrancó su pretemporada de cara a la Liga Argentina

Ciclistas sanjuaninos se destacaron en el Trasmontaña 2025

Confirman el día y la hora en que San Martín jugará con River en el Monumental

Tras la batalla campal, Marquesado suma una coach para contener a los pibes sancionados: "Alejarlos de las canchas no es bueno"

El día que Huaco tocó el cielo con las manos

El nuevo destino del Diablito Echeverri

Salas, listo para la revancha con Libertad: ¿va de titular o espera en el banco?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un jugador jachallero recibio un golpe en el rinon y termino en terapia intensiva: piden ayuda
Solidaridad

Un jugador jachallero recibió un golpe en el riñón y terminó en terapia intensiva: piden ayuda

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación
Médico sanjuanino

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle
Tensión total

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle

Dan con El Dibu y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan
Varios allanamientos

Dan con "El Dibu" y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital
Caso Mario Alday

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

Te Puede Interesar

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡Vuelven a rugir los motores en El Zonda!: abriría sus puertas en octubre y con una categoría nacional
Buena noticia

¡Vuelven a rugir los motores en El Zonda!: abriría sus puertas en octubre y con una categoría nacional

Miércoles con mañana fresca y tarde templada para San Juan
Clima

Miércoles con mañana fresca y tarde templada para San Juan

En medio del escándalo por infidelidad, Gimena Accardi llega a San Juan
"En otras palabras"

En medio del escándalo por infidelidad, Gimena Accardi llega a San Juan

El efecto de las candidaturas del peronismo en el team Munisaga-Gramajo
Política

El efecto de las candidaturas del peronismo en el team Munisaga-Gramajo