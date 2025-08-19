Vélez le ganó a Fortaleza y se metió entre los 8 mejores de América

En un día con la lluvia como protagonista, Vélez afrontó una verdadera final y venció a Fortaleza por 2-0 en el estadio José Amalfitani para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores , luego de haber igualado sin goles en el compromiso de ida desarrollado en el Arena Castelao de Brasil. Espera por Racing o Peñarol en la siguiente instancia .

El Fortín tuvo un furioso inicio bajo el intenso aliento proveniente de las tribunas. Lo que contagió el equipo levantó a los hinchas frente a un planteo con el cuchillo entre los dientes y con inteligencia para golpear en transiciones. Así llegaron dos ataques al minuto de juego con remates de Braian Romero y Rodrigo Aliendro que fueron tapados por un defensor o el arquero Helton Leite .

Las advertencias fueron un anticipo de lo que se vino. El anfitrión atropelló a su rival, no lo dejó pensar y presionó con fiereza y decisión, cualidades que lo llevaron a ponerse por delante en el resultado a los seis minutos gracias a un cabezazo de Maher Carrizo tras un centro perfecto de Elías Gómez.

A pesar de tener la ventaja en el bolsillo, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto asumieron riesgos innecesarios por querer mantener su plan de juego inalterable. Producto de esta decisión, los brasileños los agarraron mal parados a los nueve minutos, pero la visita se apresuró en la resolución y el guardameta Tomás Marchiori despejó al córner un tiro de Marinho.

Vélez tomó nota de este error para evitar quedar desprotegido en la última línea en el andar del cronómetro. Esa intención marcó un retroceso en el campo de juego para defender el 1-0 y esa decisión le costó perder algunos duelos individuales, pero Marchiori nunca pasó zozobras. Y cuando pudo golpear, fue eficaz. Un errático pase de Deyverson estuvo seguido de la recuperación de Jano Gordon y la habilitación para Tomás Galván, quien controló y sacudió un derechazo letal a la red a los 28 minutos (2-0).

El inconformismo del entrenador Renato Paiva por los 45 minutos de Fortaleza quedó a las claras por la implementación de tres cambios en el entretiempo, pero la primera ocasión de la segunda parte empezó siendo velezana con un testazo de Lisandro Magallán en el área que salió al lado de un palo. Instantes después, Lucca Prior estrelló un remate desde lejos en el travesaño en la ocasión más clara del Tricolor. En el peor momento del dueño de casa, la actuación de Tomás Marchiori fue vital para mantener la valla invicta, en particular por una atajada a Allanzinho a 17′ del final.

Sin modificaciones en el trámite, el Fortín sacó boleto entre los ocho mejores de la Copa Libertadores y prolongó su buen momento, luego de ganarle 2-1 como local a Independiente por la quinta fecha del Torneo Clausura. Ese triunfo dejó atrás una racha de cuatro partidos sin ganar, en los que además no había convertido goles. Esto le permitió a Vélez trepar al cuarto puesto de la Zona B, con 8 puntos, y sacarle otras cuatro unidades a Talleres y Aldosivi en la Tabla Anual que define un descenso.

En la vereda opuesta, Fortaleza continúa su espiral descendente, ya que se encuentra penúltimo en el Brasileirao, en zona de descenso, y en su última presentación por el campeonato local perdió 2-1 en el Maracaná frente al Fluminense. Para aquel encuentro, el técnico Renato Paiva utilizó mayoría de suplentes pensando en la Libertadores. La mala racha se extiende a seis partidos sin triunfos (4 derrotas y 2 empates). La última victoria de Fortaleza fue el 26 de julio ante Bragantino.