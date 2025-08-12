Velez se trajo un empate clave de Brasil

Vélez se llevó este martes un empate 0-0 de su visita a Fortaleza en el inicio de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

En un cruce entre equipos de pobres presentes en sus sendos ámbitos locales, el Fortín no se amedrentó por la visita al Arena Castelao y tuvo sus chances de romper la paridad, aunque le siguió costando muchísimo la eficacia y hasta desperdició unos últimos minutos con un hombre más tras la expulsión de Matheus Rossetto.