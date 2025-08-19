martes 19 de agosto 2025

Solidaridad

Un jugador jachallero recibió un golpe en el riñón y terminó en terapia intensiva: piden ayuda

Se trata de Isac Castro, el jugador de Andacollo que el fin de semana sufrió un fuerte golpe en el abdomen y tuvo que retirarse del estadio en ambulancia. Se encuentra internado en el Hospital Rawson al cuidado de su madre. Piden la colaboración de los sanjuaninos para costear los gastos. "Estamos confiados en que pueda pasar Un milagro", le dijo su hermano a Tiempo de San Juan.

Por Antonella Letizia
Jugador Jáchal (1)

Isac Castro tiene 19 años, es de Tamberías y juega de defensor central en el club Andacollo de Jáchal. Este domingo, en cancha de Florida, sufrió un golpe en el abdomen después de una jugada desafortunada y tuvo que abandonar el campo en ambulancia. Se encuentra internado en terapia intensiva y piden colaboración a los sanjuaninos para costear los gastos. Ismael, su hermano, habló con Tiempo de San Juan sobre su salud.

Por qué el Gobierno decidió que el patinaje artístico tendrá prioridad en el velódromo: "Son 3.000 las personas que llegan a San Juan"
Con Armoa a la cabeza y tres refuerzos, UPCN arrancó su pretemporada de cara a la Liga Argentina

Todo pasó en cuestión de segundos. Un golpe fuerte lo dejó tirado en el piso. "Fue una jugada infortunada, pensé que podía haber sido algo muscular, tampoco pensé que era tan grave. Por lo rápido que fue, creo que fue un rodillazo o con el talón. No fue con intención, sino que fue un choque del propio juego", contó su hermano.

image

El canterano de 19 años no podía respirar bien, no sentía una pierna y quedó en el piso sin poder moverse. En ese momento ingresó la ambulancia del Hospital San Roque y una enfermera le brindó la primera atención. Al ser traslado al nosocomio departamental, allí le dieron un analgésico y lo mandaron de vuelta. Pero el dolor en la espalda era tan fuerte, y le costaba tanto respirar, que tuvo que volver.

Esta vez lo internaron. Le hicieron estudios más completos y apareció la preocupación: tenía un riñón inflamado, con un hematoma encapsulado. Por lo que tuvieron que pasarlo a terapia intensiva una noche y luego lo derivaron al Hospital Rawson, donde actualmente se encuentra acompañado de su madre.

"Le dijeron que es muy difícil que el hematoma se vaya por sí solo. Es decir, la forma de extraerlo sería sacándole el riñón en una operación, porque no hay otra forma médica de poder eliminarlo. Lo único que puede pasar es un milagro para que no vaya a una intervención", explicó Ismael, su hermano y compañero del equipo Andacollo.

image

Hoy Isac está despierto, lúcido, acompañado por su mamá, que es quien lo cuida todo el tiempo. Su familia vive momentos de mucha angustia, pero también de esperanza.

"Es duro, porque tenemos la esperanza de que no llegue a ese punto del quirófano, pero si es lo mejor, habrá que aceptar. Me duele mucho porque es mi hermano más chico, no me gustaría que pierda un riñón. Sé que después se puede seguir con eso, pero sí me duele bastante", contó con la voz entrecortada.

Él siempre es optimista, va a salir adelante, porque imagino que en algún momento también le gustará volver a jugar al fútbol Él siempre es optimista, va a salir adelante, porque imagino que en algún momento también le gustará volver a jugar al fútbol

Para todos los sanjuaninos que deseen colaborar con Isac Castro y su familia, lo pueden hacer a través de un alias que compartió su familia, allegados y gente del club: ADRIANAINES.LUNA

image

Hemos puesto un alias más que nada para que el que pueda nos ayude con los gastos de la movilidad de mi madre. Ella es quien más lo necesita ahora que está con él Hemos puesto un alias más que nada para que el que pueda nos ayude con los gastos de la movilidad de mi madre. Ella es quien más lo necesita ahora que está con él

El día que Huaco tocó el cielo con las manos

Por Luz Ochoa

