Vóley

Con Armoa a la cabeza y tres refuerzos, UPCN arrancó su pretemporada de cara a la Liga Argentina

Aunque su debut en la máxima liga del vóley argentino será recién a comienzos de noviembre, el Gremial ya empezó a moverse: este martes inició los entrenamientos en su sede oficial. “Volvemos al alto nivel y eso me genera responsabilidad”, señaló el DT.

Por Carla Acosta
WhatsApp Image 2025-08-19 at 15.34.23

Se terminó la espera. Este martes y en su sede de calle General Acha, UPCN Vóley dio inicio a su pretemporada de cara a su regreso a la Liga de Vóleibol Argentina (LVA). Aunque recién debutará a principios de noviembre, el equipo sanjuanino empezó a moverse con Fabián Armoa a la cabeza, y la presencia de los chicos del club y tres refuerzos, dos de ellos extranjeros.

La práctica comenzó en horas de la siesta, con el histórico utilero Juan Carlos “Olla” González y el preparador físico Alejandro Moreno como anfitriones para recibir a los primeros jugadores. El primero en llegar fue Alejandro Toro, que regresó desde Europa para volver a vestir la camiseta gremial. Poco después lo hizo Federico Pereyra, quien se sumará a la pretemporada mientras se prepara para su próximo desafío en Vietnam. Pero el gran momento de la jornada fue la llegada de Armoa junto al resto del plantel. El entrenador más ganador de la historia del vóley nacional volverá al banco de UPCN tras la temporada en la que Gustavo Molina tomó la posta y logró el ascenso en la Liga Nacional.

El equipo ya cuenta con dos refuerzos extranjeros de jerarquía: el central brasileño Matehus Alejandro, proveniente del Benfica de Portugal, y el receptor punta alemán Leon Meier, de 2,04 metros de altura, con recorrido en distintos clubes de Europa y experiencia en la selección de su país. También se sumó a esta temporada, de hecho estuvo este martes en la primera práctica, el sanjuanino Alejandro Toro. Además, en los próximos días se sumarán más incorporaciones, entre ellas el líbero Federico Trucco y el opuesto colombiano Ronald Jiménez.

"Volvemos y hay que reconstruir después de no jugar un año en esta categoría. Hace un tiempo que no estaba en el alto nivel y me genera responsabilidad. Tenemos un plantel un poco renovado, con refuerzos y muchos chicos del año pasado, de años anteriores que ya son de la casa", Fabián Armoa, DT.

El regreso de UPCN San Juan Vóley a la liga más importante del país significa la vuelta del club más ganador del país, con 25 títulos oficiales, el que llevó a San Juan a lo más alto del vóley nacional y continental. Tras una temporada fuera de la Liga de Vóleibol Argentina, producto de diferencias con la ACLAV, el Gremial decidió competir en la Liga Nacional A2, donde no solo mantuvo su jerarquía sino que se consagró campeón invicto y aseguró el ascenso deportivo.

