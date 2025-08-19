Miércoles con mañana fresca y tarde templada para San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un miércoles en que la mañana llegará con un cielo completamente despejado y temperaturas que apenas rozarán los 7 °C a las 8 de la mañana. Con el transcurso del día, el clima se calmará gradualmente: hacia el mediodía el termómetro marcará alrededor de 17 °C, y por la tarde se alcanzarán los 22 °C bajo un firmamento mayormente soleado.

No se esperan precipitaciones, y el ambiente será ideal para salir con abrigo liviano por la mañana y sin chaqueta por la tarde. El viento, aunque presente, irá disminuyendo su intensidad conforme avance la jornada, sin modificar demasiado la sensación térmica.

Este patrón del SMN —sol en aumento y días con amplitud térmica— le da a San Juan una jornada tersa y muy aprovechable, perfecta para actividades al aire libre sin demasiado frío ni calor extremo.

Compartí esta nota en redes sociales:







