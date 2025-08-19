martes 19 de agosto 2025

Clima

Miércoles con mañana fresca y tarde templada para San Juan

San Juan vivirá un miércoles de contrastes: arranca frío y despejado, con ráfagas de viento que acompañan un día que irá ganando temperatura pero se mantendrá seco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
frío en san juan.webp

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un miércoles en que la mañana llegará con un cielo completamente despejado y temperaturas que apenas rozarán los 7 °C a las 8 de la mañana. Con el transcurso del día, el clima se calmará gradualmente: hacia el mediodía el termómetro marcará alrededor de 17 °C, y por la tarde se alcanzarán los 22 °C bajo un firmamento mayormente soleado.

No se esperan precipitaciones, y el ambiente será ideal para salir con abrigo liviano por la mañana y sin chaqueta por la tarde. El viento, aunque presente, irá disminuyendo su intensidad conforme avance la jornada, sin modificar demasiado la sensación térmica.

Este patrón del SMN —sol en aumento y días con amplitud térmica— le da a San Juan una jornada tersa y muy aprovechable, perfecta para actividades al aire libre sin demasiado frío ni calor extremo.

