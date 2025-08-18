Por 10 días cortarán el tránsito en una concurrida zona de Capital por obras de agua

A partir de este lunes y por un lapso de 10 días, quedará cortado el tránsito en un nuevo sector de Capital debido a una serie de obras vinculadas a la red de agua potable que realizará Obras Sanitarias (OSSE).
El corte se desarrolla a partir de este lunes 18 de agosto, según la información dada a conocer por OSSE.
Según indicaron desde la empresa, “personal del departamento Servicio Agua realizará la reparación de la red distribuidora de agua potable por el lapso de 10 días, a partir de este lunes 18 de agosto en calle Scalabrini Ortiz entre calles Sargento Cabral y Lateral Norte de Circunvalación, interrumpiendo el tránsito vehicular”.
En cuanto a la obra, explicaron que, se realizará la reparación de la red distribuidora de agua potable de H°F de 063 por una nueva de PVC de 160.
“La zona estará debidamente señalizada y con carteles indicativos de desvío de tránsito por calles alternativas”, detallaron desde OSSE en el comunicado.
Al tiempo que afirmaron: “Una vez concluidos los trabajos, la contratista es quien se responsabilizará y realizará los trabajos de reparación de calzada, compactación y balizamiento”.
Ante este panorama, la empresa recordó las vías de contacto ante consultas y/o reclamos:
Por WhatsApp, al 264 506 4444 (solo texto)
Por línea telefónica gratuita: 0800-222-6773