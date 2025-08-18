lunes 18 de agosto 2025

Importante

Por 10 días cortarán el tránsito en una concurrida zona de Capital por obras de agua

El corte se desarrolla a partir de este lunes 18 de agosto, según la información dada a conocer por OSSE.

Por Redacción Tiempo de San Juan
OSSE comunicó el corte de tránsito en una zona de Capital a lo largo de 10 días.

A partir de este lunes y por un lapso de 10 días, quedará cortado el tránsito en un nuevo sector de Capital debido a una serie de obras vinculadas a la red de agua potable que realizará Obras Sanitarias (OSSE).

Según indicaron desde la empresa, “personal del departamento Servicio Agua realizará la reparación de la red distribuidora de agua potable por el lapso de 10 días, a partir de este lunes 18 de agosto en calle Scalabrini Ortiz entre calles Sargento Cabral y Lateral Norte de Circunvalación, interrumpiendo el tránsito vehicular”.

En cuanto a la obra, explicaron que, se realizará la reparación de la red distribuidora de agua potable de H°F de 063 por una nueva de PVC de 160.

“La zona estará debidamente señalizada y con carteles indicativos de desvío de tránsito por calles alternativas”, detallaron desde OSSE en el comunicado.

image

Al tiempo que afirmaron: “Una vez concluidos los trabajos, la contratista es quien se responsabilizará y realizará los trabajos de reparación de calzada, compactación y balizamiento”.

Ante este panorama, la empresa recordó las vías de contacto ante consultas y/o reclamos:

Por WhatsApp, al 264 506 4444 (solo texto)

Por línea telefónica gratuita: 0800-222-6773

Sitio web

Facebook

Instagram

