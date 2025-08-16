domingo 17 de agosto 2025

San Juan

Un domingo para disfrutar el Día del Niño al aire libre: mucho sol y temperatura agradable

El tiempo acompañará a la jornada. Además, durante la jornada habrá viento a baja velocidad. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las familias y principalmente los niños en su día podrán disfrutar de un domingo agradable. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se espera que durante el Día del Niño haya una máxima de 19 grados.

La mínima será a primera hora, con 6 grados, pero después irá en aumento y el tiempo después se pondrá primaveral.

Se espera que tampoco haya mucho viento, llegando a 12km/h en algunas ocasiones, pero no más que eso. Es decir que será una tarde ideal para compartir al aire libre.

Mirá los detalles del tiempo:

Captura de pantalla 2025-08-16 214544
