Tras el cambio del tiempo se vienen días nublados y agradables en San Juan, pero hay una sorpresa

Tras el cambio del tiempo, se vienen días nublados en San Juan. Sin embargo, el jueves llegará con sorpresa.

El ingreso del frente frío durante la madrugada de este lunes marcó un quiebre en las condiciones del tiempo en San Juan y trajo un alivio luego del intenso calor del fin de semana . La semana estará dominada por jornadas mayormente templadas y con nubosidad variable, con máximas que rondarán entre los 27 y 28 grados. Sin embargo, el jueves se destacará como el día atípico, cuando el termómetro volverá a superar los 30 grados por efecto de un viento Zonda en altura.

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Este domingo la provincia registró una jornada plenamente veraniega para la altura de marzo, con temperaturas que llegaron a los 35 grados. Pero el panorama cambió rápidamente este lunes con el ingreso de un frente que trajo nubosidad y viento del sur durante la madrugada.

El climatólogo sanjuanino Germán Poblete explicó que lo que ocurre es parte de la transición estacional. “Lo que estamos percibiendo es el vaivén propio del cambio de estación, en la transición que estamos teniendo hasta que llegue y se estabilice el otoño”, señaló.

Según detalló el especialista, el frente que afectó a la provincia no ingresó de lleno, sino que apenas rozó la región. “Lo que pasó hoy lunes es que nos roza un frente que genera nubosidad y el viento de anoche. Eso hizo que después del calor de ayer se prevea una máxima de 27 grados para hoy”, indicó.

Ese cambio también se sintió durante la madrugada. Hasta ahora las temperaturas mínimas no bajaban de los 20 grados, pero este lunes el termómetro descendió a 17 grados, marcando una mañana más fresca que las anteriores.

Para el martes se espera una leve mejora, aunque el cielo seguirá con presencia de nubes. Poblete anticipó que el día estará “de parcial a mayormente nublado”, con una mínima nuevamente en torno a los 17 grados y una máxima cercana a los 28.

El miércoles las condiciones se mantendrán bastante similares. Habrá nubosidad variable y temperaturas moderadas, con valores máximos que seguirán en el orden de los 28 grados.

Sin embargo, el jueves será la jornada distinta de la semana. Ese día se registrará viento Zonda en altura, lo que provocará un cielo mucho más despejado y mayor presencia de sol, especialmente durante la mañana y la siesta.

Como consecuencia, la temperatura volverá a subir. De acuerdo con el pronóstico, la máxima superará los 30 grados y podría ubicarse cerca de los 33.

Pero el calor durará poco. El viernes ingresará un nuevo frente que comenzará a percibirse desde el mediodía y provocará un descenso de la temperatura. Para ese día se prevé una máxima cercana a los 26 grados.

El cambio se hará sentir con más fuerza el sábado, coincidiendo con el inicio del fin de semana largo. Habrá nubosidad dispersa y el termómetro marcará una máxima de unos 24 grados. El domingo, en tanto, el cielo continuará bastante nublado y la temperatura volverá a subir levemente hasta rondar los 27 grados.

En síntesis, durante la mayor parte de la semana predominarán condiciones templadas y con nubosidad variable, impulsadas por vientos del sector sur. La excepción será el jueves, cuando el Zonda en altura hará que el termómetro vuelva a trepar por encima de los 30 grados y marque el día más distinto del período.