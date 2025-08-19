Ciclistas sanjuaninos se destacaron en el Trasmontaña 2025

Categoría: E-Bike / Máster C y D
3) Maximiliano Gaillez y Mario Sosa – 2:05:02 seg.
6) Guillermo Barcelona y Leandro Barcelona – 2:12:00 seg.
Ganadores: Miguel Rodríguez y Claudio Brahim (Tucumán/Tucumán) – 1:57:43 seg.
Categoría: E-Bike / Máster A y B
15) Albano Menegazzo y José Hidalgo – 2:11:37 seg.
20) Alfredo Carrizo y José María Romero – 2:18:38 seg.
Ganadores: Alberto Salas y Tomás Poviña (Tucumán/Tucumán) – 1:46:06 seg.
Categoría: E-Bike Elite
No hubo sanjuaninos.
Ganadores: Mauro Marcovecchio y Mariano Grosso (Buenos Aires / Córdoba) – 1:44:53 seg.
Categoría: Enduro Pro
No hubo sanjuaninos.
Ganadores: Emiliano Pelegrina y Carlos Bergas Carmona (Mendoza / Mendoza) – 3:22:32 seg.
Categoría: Damas Máster C
1) Silvia Domínguez y Ana Carina Gregori – 3:50:54 seg.
3) Andrea Fernández y Martha Palana – 3:57:50 seg.
10) Mariela Martínez Meglioli y María Estela González – 6:33:48 seg.
Categoría: Damas Máster B
12) Valeria Meglioli y Yanina Gaillez – 4:15:23 seg.
16) Adriana Mendoza y María Jaled – 4:37:40 seg.
20) Griselda Rodríguez y Andrea Torres – 5:09:41 seg.
Ganadores: Luciana Martínez Iotti y Verónica Bulacio (Tucumán / Tucumán) – 3:25:49 seg.
Categoría: Damas Mayores
No hubo sanjuaninas.
Ganadores: María Cecilia Curia y María Lourdes de la Orden (Tucumán / Tucumán) – 3:16:15 seg.
Categoría: Damas Elite
14) Valeria Fernández y Eugenia Heredia – 4:24:01 seg.
Ganadoras: Leila Luque y Emilia Filgueira (Tucumán / Tucumán) – 3:04:13 seg.
Categoría: Padres e Hijas B / Madres e Hijos B
No hubo sanjuaninos.
Ganadores: María Isolina Nassiff y Octavio Nassiff (Tucumán / Tucumán) – 3:23:50 seg.
Categoría: Padres e Hijos B
No hubo sanjuaninos.
Ganadores: Santino Dominino y Matías Dominino (Sante Fe / Santa Fe) – 3:04:29 seg.
Categoría: Padres e Hijos C
20) Hernán Herrera y Osvaldo Herrera – 4:14:40 seg.
Ganadores: Santiago Pelegrina y Adrián Pelegrina (Mendoza / Mendoza) – 3:01:51 seg.
Categoría: Máster C Mixto
1) Paula Carolina López y Diego Re (San Juan / Córdoba) – 3:26:09 seg.
4) Carlos Alberto Ortis y Susana Ortis – 3:45:28 seg.
10) Paula Inés Vargas y Héctor Sánchez – 4:40:47 seg.
11) Lucrecia Fernández y Fernando Ramella – 4:42:31 seg.
Categoría: Máster B Mixto
19) Sebastián Rojas y Cintia Oyola – 3:53:42 seg.
26) Edgardo Sancassani y Amira Yanadel – 4:07:55 seg.
27) Julio César Aguilar y Anahí Goransky – 4:08:38 seg.
Ganadores: Ramiro Amuchastegui y Paulina Comba (Córdoba / Córdoba) – 3:13:09 seg.
Categoría: Mayores Mixta
No hubo sanjuaninos.
Ganadores: Yesica Cantelmi y José Hernández (La Pampa / Tucumán) – 2:57:39 seg.
Categoría: Sub 23
No hubo sanjuaninos.
Ganadores: Victoria Portillo e Ignacio Cufrac (Tucumán / Tucumán) – 3:08:05 seg.
Categoría: Elite Mixta
2) Joaquín Reyes e Inés Gutiérrez (Córdoba / San Juan) – 2:57:12 seg.
Ganadores: César Lettoli y Agustina Apaza (Jujuy / Jujuy) – 2:51:18 seg.
Categoría: Máster E1
5) José Américo Álvarez y Martín Ferreyra – 6:29:48 seg.
7) Ricardo Buteler y Ernesto Suárez – 8:58:00 seg.
Ganadores: Rodolfo López y José Dilascio (Tucumán / Tucumán) – 5:04:53 seg.
Categoría: Máster D2
No hubo sanjuaninos.
Ganadores: Daniel Celis y Pedro Navarro (Córdoba / Córdoba) – 4:03:47 seg.
Categoría: Máster D1
8) Cayetano Navarro y Daniel Molina – 4:20:58 seg.
13) Álvaro Olmedo y Carlos Macías – 5:35:32 seg.
14) Ricardo Daniel Romero y Rodolfo Echegaray – 6:08:0 seg.
Ganadores: Iván Torre y Walter Campos (Córdoba / Córdoba) – 3:25:55 seg.
Categoría: Máster C2
2) Eduardo Zumel y Marcelo Castro – 3:28:26 seg.
23) Pedro Agüero y Raúl Morales – 5:00:35 seg.
25) Néstor Carreño y Néstor Ruiz – 5:24:28 seg.
36) Hugo Pereyra y Carlos Quinteros – 8:09:58 seg.
Ganadores: Sergio Borras y Walter Fanjul (Tucumán / Tucumán) – 3:12:56 seg.
Categoría: Máster C1
25) Roberto Dohmen y Jorge Teixidor – 3:50:10 seg.
33) Pablo Nollen y Juan Manuel Lescuras – 4:03:27 seg.
36) Mauricio Díaz y Sergio Pelaitay – 4:11:56 seg.
47) Juan Javier Pacheco y Claudio Pacheco – 4:32:58 seg.
55) Héctor Antonio Villegas y Baltasar Salvá – 4:42:54 seg.
58) Antonio Ovalles y Pablo Sales – 4:47:30 seg.
63) Ariel Guevara y Alfredo Vargas – 4:57:25 seg.
68) Iván Orozco y Fernando Ortíz – 5:31:25 seg.
Ganadores: Marcelo López y Cristian González Orono (Buenos Aires / Buenos Aires) – 2:56:01 seg.
Categoría: Máster B2
24) Leandro Azcona y Gabriel Bilbao – 3:17:38 seg.
27) Edgardo Márquez y Walter Márquez – 3:21:57 seg.
28) Leonardo Fernández y Sergio Espin – 3:23:04 seg.
44) Andrés Murua y Raúl Murua (San Juan / Buenos Aires) – 3:43:18 seg.
50) Pedro Atencio y Pablo Chary – 3:52:36 seg.
67) Miguel Ángel Montaña y Martín Olivera – 4:04:24 seg.
70) Luis Horacio Gaillez y Pablo Roldan – 4:08:19 seg.
88) Sebastián Pizarro y Pablo Saldivar – 4:33:40 seg.
90) Fernando Moreno Aballay y Sergio Moreira – 4:40:00 seg.
92) Hugo Vargas y Gabriel Acosta – 4:46:32 seg.
93) David Guillermo López y Víctor Cereso – 4:46:41 seg.
117) Mauricio Petini y Rodolfo Rodríguez Treo – 5:25:34 seg.
121) Mariano Salinas y Enrique Daneri – 5:35:31 seg.
127) José Castro Martines y Sergio Gambino – 6:05:41 seg.
Ganadores: Eduardo Vera y Sebastián Quiroga (Santa Fe / Tucumán) – 2:42:53 seg.
Categoría: Máster B1
30) Luciano Fernández y Mariano Atencio – 3:14:07 seg.
77) Gabriel Agüero y Pablo Agüero – 3:56:17 seg.
80) José Martínez y Sebastián Mas – 3:58:46 seg.
84) Diego Barcelona y Hugo Ibiza – 4:06:14 seg.
89) Cristian Aracena y Alberto Brisson – 4:09:13 seg.
99) Facundo Quiroga y Ariel Lucero – 4:16:00 seg.
114) Ariel Mengual y Jorge Luis Torres – 4:31:42 seg.
115) Mauricio Pérez Recio y Germán Galvani – 4:31:54 seg.
119) Federico Gómez y Sebastián Rodríguez – 4:38:18 seg.
140) Marcos Páez Pérez y Andrés González – 5:23:10 seg.
142) Roberto Alanis y Diego Sosa – 5:28:59 seg.
153) Ramiro Fenoglio y Fernando Arustiza – 6:21:50 seg.
Ganadores: Ariel Enrique Rodríguez y Pedro Mazzamuto (Tucumán / Tucumán) – 2:35:29 seg.
Categoría: Mayores B
3) Hugo Pernini y Mauro Berrocal – 2:42:15 seg.
37) Ariel Samat y Abraham Sillero – 3:19:19 seg.
42) Sergio Laciar y Exequiel Esquivel – 3:21:57 seg.
43) Leandro García y Cristian Aguilera – 3:22:17 seg.
64) Gustavo Caruso y Gabriel Márquez Alé – 3:40:23 seg.
91) Daniel Blanco y Sebastián Galoviche (Buenos Aires / San Juan) – 4:13:16 seg.
92) Flavio Victoria y Mauricio Lenzano – 4:13:46 seg.
102) Fernando Bugueño y Federico Riveros – 4:24:16 seg.
136) Mariano Benítez y Eduardo Bronstein – 5:24:08 seg.
Ganadores: Víctor Moreyra y Matías Galindo (Tucumán / Tucumán) – 2:07:04 seg.
Categoría: Pre Juveniiles.
No hubo sanjuaninos.
Ganadores: Facundo Zotes y Santiago Rat – 2:52:53 seg.
Categoría: Juveniles
1) Arturo Ovalles y Agustín Tarantelli (San Juan / Mendoza) – 2:43:22 seg.
2) Gonzalo Martín Bellantig y Juan Manuel Bloser (San Juan / Salta) – 2:44:13 seg.
Categoría: Sub 23
9) Leonardo Sansone y Lautaro Gallardo – 2:53:04 seg.
Ganadores: Darío Gasco y Luciano Gay (Tucumán / Tucumán) – 2:18:34 seg.
Categoría: Mayores A
16) Mario Aciar y Juan Carlos Ponce – 3:03:07 seg.
53) Alejandro Daniel Zárate y Josué Álvarez – 3:52:25 seg.
Ganadores: Facundo Coronel y Jorge Rivera (Tucumán / Tucumán) – 2:38:17 seg.
Categoría: Hombres Elite
21) Francisco Rubia y Franco Núñez – 3:13:29 seg.
26) Matías Fernández y Matías Yáñez – 3:23:23 seg.
34) Juan Cruz Aguirre y Nahuel Ramos – 3:43:31 seg.
43) Tomás Rostoll y Santiago Leanez – 3:56:03 seg.
Ganadores: Agustín Durán y Juan Ignacio Goudailliez (La Rioja / Mendoza) – 2:11:20 seg.
Categoría: Promocionales
No hubo sanjuaninos.
Ganadores: Evaristo Rodríguez y Pedro Rodríguez (Tucumán / Tucumán) – 2:54:35 seg.
Categoría: Padres e Hijos A1
No hubo sanjuaninos.
Ganadores: Leandro Zotes y Carlos Zotes (Tucumán / Tucumán) – 2:34:51 seg.
Categoría: Padres e Hijos A2
1) Lautaro Olivera Richarte y Leonardo Olivera – 2:28:46 seg.
Categoría: Menores B
No hubo sanjuaninos.
Ganadores: Patricio Maciel y Juan Valero (Salta / Jujuy) – 2:43:28 seg.