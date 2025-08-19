martes 19 de agosto 2025

Resultados

Ciclistas sanjuaninos se destacaron en el Trasmontaña 2025

La célebre carrera tucumana de mountain bike se celebró el pasado 17 de agosto con tres mil participantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El fin de semana pasado, en La Sala (San Javier), Tucumán, se celebró una edición más del trascendente Rally Trasmontaña, carrera de ciclismo de montaña de las más importantes de Argentina. Sobresale del resto de las competencias porque se compite por parejas. Este año hubo tres mil participantes de toda Sudamérica, y entre ellos una delegación sanjuanina que pudo destacarse en varias categorías.

A continuación, las posiciones finales de los sanjuaninos presentes según el clasificador oficial difundido por la organización.

Categoría: E-Bike / Máster C y D

3) Maximiliano Gaillez y Mario Sosa – 2:05:02 seg.

6) Guillermo Barcelona y Leandro Barcelona – 2:12:00 seg.

Ganadores: Miguel Rodríguez y Claudio Brahim (Tucumán/Tucumán) – 1:57:43 seg.

Categoría: E-Bike / Máster A y B

15) Albano Menegazzo y José Hidalgo – 2:11:37 seg.

20) Alfredo Carrizo y José María Romero – 2:18:38 seg.

Ganadores: Alberto Salas y Tomás Poviña (Tucumán/Tucumán) – 1:46:06 seg.

Categoría: E-Bike Elite

No hubo sanjuaninos.

Ganadores: Mauro Marcovecchio y Mariano Grosso (Buenos Aires / Córdoba) – 1:44:53 seg.

Categoría: Enduro Pro

No hubo sanjuaninos.

Ganadores: Emiliano Pelegrina y Carlos Bergas Carmona (Mendoza / Mendoza) – 3:22:32 seg.

Categoría: Damas Máster C

1) Silvia Domínguez y Ana Carina Gregori – 3:50:54 seg.

3) Andrea Fernández y Martha Palana – 3:57:50 seg.

10) Mariela Martínez Meglioli y María Estela González – 6:33:48 seg.

Categoría: Damas Máster B

12) Valeria Meglioli y Yanina Gaillez – 4:15:23 seg.

16) Adriana Mendoza y María Jaled – 4:37:40 seg.

20) Griselda Rodríguez y Andrea Torres – 5:09:41 seg.

Ganadores: Luciana Martínez Iotti y Verónica Bulacio (Tucumán / Tucumán) – 3:25:49 seg.

Categoría: Damas Mayores

No hubo sanjuaninas.

Ganadores: María Cecilia Curia y María Lourdes de la Orden (Tucumán / Tucumán) – 3:16:15 seg.

Categoría: Damas Elite

14) Valeria Fernández y Eugenia Heredia – 4:24:01 seg.

Ganadoras: Leila Luque y Emilia Filgueira (Tucumán / Tucumán) – 3:04:13 seg.

Categoría: Padres e Hijas B / Madres e Hijos B

No hubo sanjuaninos.

Ganadores: María Isolina Nassiff y Octavio Nassiff (Tucumán / Tucumán) – 3:23:50 seg.

Categoría: Padres e Hijos B

No hubo sanjuaninos.

Ganadores: Santino Dominino y Matías Dominino (Sante Fe / Santa Fe) – 3:04:29 seg.

Categoría: Padres e Hijos C

20) Hernán Herrera y Osvaldo Herrera – 4:14:40 seg.

Ganadores: Santiago Pelegrina y Adrián Pelegrina (Mendoza / Mendoza) – 3:01:51 seg.

Categoría: Máster C Mixto

1) Paula Carolina López y Diego Re (San Juan / Córdoba) – 3:26:09 seg.

4) Carlos Alberto Ortis y Susana Ortis – 3:45:28 seg.

10) Paula Inés Vargas y Héctor Sánchez – 4:40:47 seg.

11) Lucrecia Fernández y Fernando Ramella – 4:42:31 seg.

Categoría: Máster B Mixto

19) Sebastián Rojas y Cintia Oyola – 3:53:42 seg.

26) Edgardo Sancassani y Amira Yanadel – 4:07:55 seg.

27) Julio César Aguilar y Anahí Goransky – 4:08:38 seg.

Ganadores: Ramiro Amuchastegui y Paulina Comba (Córdoba / Córdoba) – 3:13:09 seg.

Categoría: Mayores Mixta

No hubo sanjuaninos.

Ganadores: Yesica Cantelmi y José Hernández (La Pampa / Tucumán) – 2:57:39 seg.

Categoría: Sub 23

No hubo sanjuaninos.

Ganadores: Victoria Portillo e Ignacio Cufrac (Tucumán / Tucumán) – 3:08:05 seg.

Categoría: Elite Mixta

2) Joaquín Reyes e Inés Gutiérrez (Córdoba / San Juan) – 2:57:12 seg.

Ganadores: César Lettoli y Agustina Apaza (Jujuy / Jujuy) – 2:51:18 seg.

Categoría: Máster E1

5) José Américo Álvarez y Martín Ferreyra – 6:29:48 seg.

7) Ricardo Buteler y Ernesto Suárez – 8:58:00 seg.

Ganadores: Rodolfo López y José Dilascio (Tucumán / Tucumán) – 5:04:53 seg.

Categoría: Máster D2

No hubo sanjuaninos.

Ganadores: Daniel Celis y Pedro Navarro (Córdoba / Córdoba) – 4:03:47 seg.

Categoría: Máster D1

8) Cayetano Navarro y Daniel Molina – 4:20:58 seg.

13) Álvaro Olmedo y Carlos Macías – 5:35:32 seg.

14) Ricardo Daniel Romero y Rodolfo Echegaray – 6:08:0 seg.

Ganadores: Iván Torre y Walter Campos (Córdoba / Córdoba) – 3:25:55 seg.

Categoría: Máster C2

2) Eduardo Zumel y Marcelo Castro – 3:28:26 seg.

23) Pedro Agüero y Raúl Morales – 5:00:35 seg.

25) Néstor Carreño y Néstor Ruiz – 5:24:28 seg.

36) Hugo Pereyra y Carlos Quinteros – 8:09:58 seg.

Ganadores: Sergio Borras y Walter Fanjul (Tucumán / Tucumán) – 3:12:56 seg.

Categoría: Máster C1

25) Roberto Dohmen y Jorge Teixidor – 3:50:10 seg.

33) Pablo Nollen y Juan Manuel Lescuras – 4:03:27 seg.

36) Mauricio Díaz y Sergio Pelaitay – 4:11:56 seg.

47) Juan Javier Pacheco y Claudio Pacheco – 4:32:58 seg.

55) Héctor Antonio Villegas y Baltasar Salvá – 4:42:54 seg.

58) Antonio Ovalles y Pablo Sales – 4:47:30 seg.

63) Ariel Guevara y Alfredo Vargas – 4:57:25 seg.

68) Iván Orozco y Fernando Ortíz – 5:31:25 seg.

Ganadores: Marcelo López y Cristian González Orono (Buenos Aires / Buenos Aires) – 2:56:01 seg.

Categoría: Máster B2

24) Leandro Azcona y Gabriel Bilbao – 3:17:38 seg.

27) Edgardo Márquez y Walter Márquez – 3:21:57 seg.

28) Leonardo Fernández y Sergio Espin – 3:23:04 seg.

44) Andrés Murua y Raúl Murua (San Juan / Buenos Aires) – 3:43:18 seg.

50) Pedro Atencio y Pablo Chary – 3:52:36 seg.

67) Miguel Ángel Montaña y Martín Olivera – 4:04:24 seg.

70) Luis Horacio Gaillez y Pablo Roldan – 4:08:19 seg.

88) Sebastián Pizarro y Pablo Saldivar – 4:33:40 seg.

90) Fernando Moreno Aballay y Sergio Moreira – 4:40:00 seg.

92) Hugo Vargas y Gabriel Acosta – 4:46:32 seg.

93) David Guillermo López y Víctor Cereso – 4:46:41 seg.

117) Mauricio Petini y Rodolfo Rodríguez Treo – 5:25:34 seg.

121) Mariano Salinas y Enrique Daneri – 5:35:31 seg.

127) José Castro Martines y Sergio Gambino – 6:05:41 seg.

Ganadores: Eduardo Vera y Sebastián Quiroga (Santa Fe / Tucumán) – 2:42:53 seg.

Categoría: Máster B1

30) Luciano Fernández y Mariano Atencio – 3:14:07 seg.

77) Gabriel Agüero y Pablo Agüero – 3:56:17 seg.

80) José Martínez y Sebastián Mas – 3:58:46 seg.

84) Diego Barcelona y Hugo Ibiza – 4:06:14 seg.

89) Cristian Aracena y Alberto Brisson – 4:09:13 seg.

99) Facundo Quiroga y Ariel Lucero – 4:16:00 seg.

114) Ariel Mengual y Jorge Luis Torres – 4:31:42 seg.

115) Mauricio Pérez Recio y Germán Galvani – 4:31:54 seg.

119) Federico Gómez y Sebastián Rodríguez – 4:38:18 seg.

140) Marcos Páez Pérez y Andrés González – 5:23:10 seg.

142) Roberto Alanis y Diego Sosa – 5:28:59 seg.

153) Ramiro Fenoglio y Fernando Arustiza – 6:21:50 seg.

Ganadores: Ariel Enrique Rodríguez y Pedro Mazzamuto (Tucumán / Tucumán) – 2:35:29 seg.

Categoría: Mayores B

3) Hugo Pernini y Mauro Berrocal – 2:42:15 seg.

37) Ariel Samat y Abraham Sillero – 3:19:19 seg.

42) Sergio Laciar y Exequiel Esquivel – 3:21:57 seg.

43) Leandro García y Cristian Aguilera – 3:22:17 seg.

64) Gustavo Caruso y Gabriel Márquez Alé – 3:40:23 seg.

91) Daniel Blanco y Sebastián Galoviche (Buenos Aires / San Juan) – 4:13:16 seg.

92) Flavio Victoria y Mauricio Lenzano – 4:13:46 seg.

102) Fernando Bugueño y Federico Riveros – 4:24:16 seg.

136) Mariano Benítez y Eduardo Bronstein – 5:24:08 seg.

Ganadores: Víctor Moreyra y Matías Galindo (Tucumán / Tucumán) – 2:07:04 seg.

Categoría: Pre Juveniiles.

No hubo sanjuaninos.

Ganadores: Facundo Zotes y Santiago Rat – 2:52:53 seg.

Categoría: Juveniles

1) Arturo Ovalles y Agustín Tarantelli (San Juan / Mendoza) – 2:43:22 seg.

2) Gonzalo Martín Bellantig y Juan Manuel Bloser (San Juan / Salta) – 2:44:13 seg.

Categoría: Sub 23

9) Leonardo Sansone y Lautaro Gallardo – 2:53:04 seg.

Ganadores: Darío Gasco y Luciano Gay (Tucumán / Tucumán) – 2:18:34 seg.

Categoría: Mayores A

16) Mario Aciar y Juan Carlos Ponce – 3:03:07 seg.

53) Alejandro Daniel Zárate y Josué Álvarez – 3:52:25 seg.

Ganadores: Facundo Coronel y Jorge Rivera (Tucumán / Tucumán) – 2:38:17 seg.

Categoría: Hombres Elite

21) Francisco Rubia y Franco Núñez – 3:13:29 seg.

26) Matías Fernández y Matías Yáñez – 3:23:23 seg.

34) Juan Cruz Aguirre y Nahuel Ramos – 3:43:31 seg.

43) Tomás Rostoll y Santiago Leanez – 3:56:03 seg.

Ganadores: Agustín Durán y Juan Ignacio Goudailliez (La Rioja / Mendoza) – 2:11:20 seg.

Categoría: Promocionales

No hubo sanjuaninos.

Ganadores: Evaristo Rodríguez y Pedro Rodríguez (Tucumán / Tucumán) – 2:54:35 seg.

Categoría: Padres e Hijos A1

No hubo sanjuaninos.

Ganadores: Leandro Zotes y Carlos Zotes (Tucumán / Tucumán) – 2:34:51 seg.

Categoría: Padres e Hijos A2

1) Lautaro Olivera Richarte y Leonardo Olivera – 2:28:46 seg.

Categoría: Menores B

No hubo sanjuaninos.

Ganadores: Patricio Maciel y Juan Valero (Salta / Jujuy) – 2:43:28 seg.

