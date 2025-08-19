Ciclistas sanjuaninos se destacaron en el Trasmontaña 2025

El fin de semana pasado, en La Sala (San Javier), Tucumán, se celebró una edición más del trascendente Rally Trasmontaña, carrera de ciclismo de montaña de las más importantes de Argentina. Sobresale del resto de las competencias porque se compite por parejas. Este año hubo tres mil participantes de toda Sudamérica, y entre ellos una delegación sanjuanina que pudo destacarse en varias categorías.