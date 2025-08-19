martes 19 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tremendo caso

Arranca el juicio contra el femicida de Angaco que afronta la perpetua

Luego de haber insinuado que se sometería a un juicio abreviado, Ariel Omar Pérez afrontará un juicio convencional -oral y público-. El autor del femicidio de Yanina Pérez se encuentra acorralado por las pruebas, que lo incriminan desde el minuto cero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
2

El próximo 22 de agosto comenzará el juicio contra Ariel Omar Pérez, alias “El Guascazo”, el principal y único acusado del brutal femicidio de Yanina Pérez, ocurrido en febrero de 2024 en el departamento de Angaco, San Juan. La causa ha generado una fuerte conmoción social por la crudeza del hecho y por el posterior intento del imputado de evitar la pena máxima a través de un juicio abreviado, acuerdo que finalmente rechazó.

Lee además
Imagen ilustrativa.
Condena

Abusó de sus dos sobrinas en Rivadavia y purgará solo 5 años de cárcel
investigan si el jubilado de villa del carril fue asesinado por odio a su condicion sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Pérez, de 40 años, está imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género, una calificación que contempla la pena de prisión perpetua. En un primer momento, trascendió que aceptaría su culpabilidad en un juicio abreviado a cambio de la condena máxima. Sin embargo, en una audiencia presidida por el juez de Garantías Sergio López Martí, y con la presencia del fiscal Adrián Riveros (UFI Delitos Especiales N°3) y sus colaboradores, Leonardo Arancibia, César Recio y Sebastián Domínguez, el acusado se retractó y rechazó el acuerdo.

Este giro en la causa se habría producido tras un cambio de defensa técnica, decisión que revirtió la intención inicial de admitir su responsabilidad. Esto obliga a llevar adelante un juicio oral y público, en el que la Fiscalía y la querella buscarán probar su culpabilidad ante un tribunal colegiado.

El crimen ocurrió el 15 de febrero de 2024, en la puerta del cementerio de Angaco, cuando Pérez atacó a puñaladas a Yanina, su expareja, causándole la muerte en pocos minutos, a pesar de los intentos de auxilio de vecinos y compañeros. Yanina fue trasladada al hospital departamental en una camioneta particular, pero llegó sin vida.

Tras el ataque, el acusado permaneció prófugo durante tres días, hasta que el domingo 18 de febrero, se entregó a la Policía en una zona rural, rodeado y sin posibilidad de huida. “Está todo bien. Me voy a entregar”, habría dicho al momento de su detención.

La Oficina Judicial ha pautado al menos ocho audiencias, donde se espera que testigos y peritos declaren ante el tribunal. La querella, que representa a la familia de la víctima, anticipó que pedirá la pena más severa sin beneficios. Esto en referencia a ciertos casos recientes donde condenados a prisión perpetua han accedido a salidas excepcionales, situación que los familiares de Yanina desean evitar a toda costa.

Flavia Pérez, hermana de la víctima, expresó que nada logrará reparar el vacío que dejó Yanina, pero confía en que el proceso judicial permitirá lograr algo de justicia: “Nada va a aliviar el dolor por la forma en que fue asesinada mi hermana”, afirmó.

En etapas previas del proceso, el acusado pidió disculpas públicas, reconociendo el hecho pero justificándolo con argumentos personales. “Perdón a todos los familiares. Solamente que ella se metió con lo que yo más quiero: mis hijos. Es cierto, yo lo reconozco”, dijo en una audiencia, tras admitir haber atacado a Yanina con al menos ocho puñaladas.

El juicio que comenzará este 22 de agosto se espera con alta expectativa en la provincia, no solo por lo que implica para la familia de la víctima, sino también por su impacto simbólico en la lucha contra la violencia de género en San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Violenta agresión en Santa Lucía: detuvieron a un hombre por atacar a dos jóvenes con un fierro

Allanamiento en Villa América: detuvieron a un hombre y recuperaron bienes robados

Robo en Santa Lucía: policías víctimas de un golpe delictivo en el barrio Nazareno

Todavía buscan a dos prófugos de "la banda de los roba ruedas" sanjuaninos

Desestiman las denuncias penales contra el jefe del sindicato de taxistas por estafa

El infinito prontuario de "Tony, el Flaco", el ladrón atrapado en Chimbas: cometió al menos 27 delitos

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

Llegó a juicio acusado de violar a una niña cuadripléjica y fue absuelto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la principal hipotesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en capital
Caso Mario Alday

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación
Médico sanjuanino

Lo investigaron por mala praxis y ahora lo acusan de estafa por cobrar $250.000 a un paciente para una operación

La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle
Tensión total

Una mujer fuera de sí provocó destrozos en el Rawson: rompió el mostrador, una Virgen y hasta un auto en la calle

Dan con El Dibu y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan
Varios allanamientos

Dan con "El Dibu" y otros miembros de una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en San Juan

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital
Caso Mario Alday

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

Te Puede Interesar

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡Vuelven a rugir los motores en El Zonda!: abriría sus puertas en octubre y con una categoría nacional
Buena noticia

¡Vuelven a rugir los motores en El Zonda!: abriría sus puertas en octubre y con una categoría nacional

Miércoles con mañana fresca y tarde templada para San Juan
Clima

Miércoles con mañana fresca y tarde templada para San Juan

En medio del escándalo por infidelidad, Gimena Accardi llega a San Juan
"En otras palabras"

En medio del escándalo por infidelidad, Gimena Accardi llega a San Juan

El efecto de las candidaturas del peronismo en el team Munisaga-Gramajo
Política

El efecto de las candidaturas del peronismo en el team Munisaga-Gramajo