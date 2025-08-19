Arranca el juicio contra el femicida de Angaco que afronta la perpetua

El próximo 22 de agosto comenzará el juicio contra Ariel Omar Pérez , alias “El Guascazo”, el principal y único acusado del brutal femicidio de Yanina Pérez , ocurrido en febrero de 2024 en el departamento de Angaco , San Juan. La causa ha generado una fuerte conmoción social por la crudeza del hecho y por el posterior intento del imputado de evitar la pena máxima a través de un juicio abreviado, acuerdo que finalmente rechazó .

Pérez, de 40 años , está imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género , una calificación que contempla la pena de prisión perpetua . En un primer momento, trascendió que aceptaría su culpabilidad en un juicio abreviado a cambio de la condena máxima. Sin embargo, en una audiencia presidida por el juez de Garantías Sergio López Martí , y con la presencia del fiscal Adrián Riveros (UFI Delitos Especiales N°3) y sus colaboradores, Leonardo Arancibia, César Recio y Sebastián Domínguez , el acusado se retractó y rechazó el acuerdo .

Este giro en la causa se habría producido tras un cambio de defensa técnica, decisión que revirtió la intención inicial de admitir su responsabilidad. Esto obliga a llevar adelante un juicio oral y público, en el que la Fiscalía y la querella buscarán probar su culpabilidad ante un tribunal colegiado.

El crimen ocurrió el 15 de febrero de 2024, en la puerta del cementerio de Angaco, cuando Pérez atacó a puñaladas a Yanina, su expareja, causándole la muerte en pocos minutos, a pesar de los intentos de auxilio de vecinos y compañeros. Yanina fue trasladada al hospital departamental en una camioneta particular, pero llegó sin vida.

Tras el ataque, el acusado permaneció prófugo durante tres días, hasta que el domingo 18 de febrero, se entregó a la Policía en una zona rural, rodeado y sin posibilidad de huida. “Está todo bien. Me voy a entregar”, habría dicho al momento de su detención.

La Oficina Judicial ha pautado al menos ocho audiencias, donde se espera que testigos y peritos declaren ante el tribunal. La querella, que representa a la familia de la víctima, anticipó que pedirá la pena más severa sin beneficios. Esto en referencia a ciertos casos recientes donde condenados a prisión perpetua han accedido a salidas excepcionales, situación que los familiares de Yanina desean evitar a toda costa.

Flavia Pérez, hermana de la víctima, expresó que nada logrará reparar el vacío que dejó Yanina, pero confía en que el proceso judicial permitirá lograr algo de justicia: “Nada va a aliviar el dolor por la forma en que fue asesinada mi hermana”, afirmó.

En etapas previas del proceso, el acusado pidió disculpas públicas, reconociendo el hecho pero justificándolo con argumentos personales. “Perdón a todos los familiares. Solamente que ella se metió con lo que yo más quiero: mis hijos. Es cierto, yo lo reconozco”, dijo en una audiencia, tras admitir haber atacado a Yanina con al menos ocho puñaladas.

El juicio que comenzará este 22 de agosto se espera con alta expectativa en la provincia, no solo por lo que implica para la familia de la víctima, sino también por su impacto simbólico en la lucha contra la violencia de género en San Juan.