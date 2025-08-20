miércoles 20 de agosto 2025

Hurto en Pocito

Una joven denunció que un moto Uber se quedó con un envío de $200 mil y objetos personales

Contrató el servicio de Uber en moto para mandar una paquete y dinero, pero resulta que el delivery desapareció.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un insólito hecho de hurto fue denunciado en Pocito. Una joven de 19 años contrató un servicio de moto para enviar pertenencias a la casa de su pareja y nunca llegaron a destino. Entre las cosas que se llevó había dinero, un par de zapatillas y otros efectos.

El episodio ocurrió el fin de semana, alrededor de las 19:30, cuando la joven de apellido Suárez preparó un paquete con una campera, la suma de $200.000 en efectivo, un par de zapatillas Vans, una planchita de pelo y varias prendas de vestir. El envío debía ser llevado desde un domicilio de las calles Sarmiento y Tascheret, en Pocito, hasta la casa de su pareja en otro lugar del mismo departamento.

El moto uber era un joven de apellido Tello, que se movilizaba en una Corven 110cc roja que se domiciliaria en Pocito, según averiguó, informaron en la Policía. Lo insólito fue que el motociclista partió con mandado, pero el destinatario jamás lo recibió.

La denuncia fue hecha en la Comisaría 7ma de Pocito y la denunciante aportó las capturas de pantalla del pedido que realizó en la aplicación. En el caso ya tomó intervención personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

