martes 19 de agosto 2025

Operativo

Allanamiento en Villa América: detuvieron a un hombre y recuperaron bienes robados

La Brigada de Investigaciones Central esclareció un hecho ocurrido en un departamento alquilado por una noche.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un operativo de la Brigada de Investigaciones Central de la Dirección D-5 permitió detener a un hombre y secuestrar diversos elementos robados en un departamento de Villa América, Concepción.

El hecho se produjo cuando un sujeto alquiló por una noche una vivienda ubicada en calle Haití. Según la denuncia, al retirarse en horas de la madrugada, el hombre y una mujer que lo acompañaba sustrajeron parte del amoblamiento: un televisor, un microondas, utensilios de cocina y un cuadro decorativo.

Tras tareas de investigación, los efectivos lograron identificar al sospechoso y localizar el domicilio en Lote Hogar N° 5, Rawson, donde habían sido trasladados los objetos robados. Con orden judicial, se realizó un allanamiento que terminó con la recuperación de los bienes y la detención del principal acusado.

La mujer, señalada como partícipe en el traslado de los efectos, también quedó implicada en la causa. Ambos fueron puestos a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que continuará con la investigación.

La principal hipótesis que manejan sobre el asesinato del jubilado atado de pies y manos en Capital

