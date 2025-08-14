jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
robo

Cayó el "Kity" por un violento robo con arma blanca en Caucete

El delincuente, de 29 años, le robó la mochila a un hombre que circulaba en bicileta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
detenido

En la madrugada de este jueves, personal de la Comisaría 9° de Caucete, San Juan, intervino en un caso de robo agravado por el uso de arma blanca ocurrido en Calle Cabot, antes de Juan José Bustos.

Lee además
quiso robar carne en un supermercado, lo captaron por las camaras y quedo detenido
En Rivadavia

Quiso robar carne en un supermercado, lo captaron por las cámaras y quedó detenido
Imagen ilustrativa
"Escruche"

Una mujer de Capital sufrió el robo de $2.500.000 y una planchita de cabello

La víctima, un hombre de 34 años, denunció que un sujeto apodado “Kity” le sustrajo una mochila negra que contenía su DNI y un candado de bicicleta. El sospechoso vestía un buzo gris y pantalón negro.

Tras realizar recorridas por el Barrio Área II, la policía localizó a un individuo con características similares en la intersección de Calle 25 de Mayo y Huarpes. Al intentar entrevistarlo, el hombre huyó y arrojó un objeto. Finalmente, fue aprehendido en el lugar e identificado como Jairo Emanuel Amaya, de 29 años.

Durante el procedimiento se constató que Amaya portaba el DNI de la víctima en su bolsillo, y en el lugar donde arrojó el objeto se encontró una parte de tijera de color plateado.

La causa quedó a cargo de la UFI Flagrancia, con la intervención del fiscal Dr. Jorge Sánchez Ayte, y posteriormente se sumó al lugar el fiscal de flagrancia Dr. Agustín Caballero Vidal Ayte para continuar con las diligencias correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Dos hombres fueron detenidos "con las manos en la masa" en Chimbas: los atraparon en un techo

Le robaron al intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

Una adolescente fue asaltada cuando iba a la escuela: le pegaron con un arma y le robaron el celular

Liberaron por error a un detenido por robo que tenía prisión preventiva y buscan recapturarlo

Robo en un conocido estudio jurídico: las cámaras captaron a un desconocido y es intensamente buscado

Atrapan al "Oro Churero", el ladrón que se tropezó cuando intentaba huir de un robo en Pocito

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un mendocino engano por tiktok a una sanjuanina discapacitada, la llevo a un hotel alojamiento y la violo
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo
Ataque

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró a lo Garder: dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira
Exclusivo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró "a lo Garder": dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira

Te Puede Interesar

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: Que la última motoneta sea en San Juan
Entrevista

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: "Que la última motoneta sea en San Juan"

Por Carla Acosta
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan
Histórico

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan
Colecta

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan