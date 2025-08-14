Cayó el "Kity" por un violento robo con arma blanca en Caucete

En la madrugada de este jueves, personal de la Comisaría 9° de Caucete, San Juan, intervino en un caso de robo agravado por el uso de arma blanca ocurrido en Calle Cabot, antes de Juan José Bustos.

La víctima, un hombre de 34 años, denunció que un sujeto apodado “Kity” le sustrajo una mochila negra que contenía su DNI y un candado de bicicleta. El sospechoso vestía un buzo gris y pantalón negro.

Tras realizar recorridas por el Barrio Área II, la policía localizó a un individuo con características similares en la intersección de Calle 25 de Mayo y Huarpes. Al intentar entrevistarlo, el hombre huyó y arrojó un objeto. Finalmente, fue aprehendido en el lugar e identificado como Jairo Emanuel Amaya, de 29 años.

Durante el procedimiento se constató que Amaya portaba el DNI de la víctima en su bolsillo, y en el lugar donde arrojó el objeto se encontró una parte de tijera de color plateado.

La causa quedó a cargo de la UFI Flagrancia, con la intervención del fiscal Dr. Jorge Sánchez Ayte, y posteriormente se sumó al lugar el fiscal de flagrancia Dr. Agustín Caballero Vidal Ayte para continuar con las diligencias correspondientes.