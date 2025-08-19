Lo atraparon en Capital cuando escapaba con una puerta reja robada

Durante la madrugada de este martes, la Policía de San Juan detuvo a un hombre que intentaba escapar tras haber sustraído una puerta reja de una vivienda en Capital.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30, cuando personal de la motorizada de la base General Acha inició la persecución de un sospechoso que corría por la intersección de las calles Arnobio Sánchez y Correa cargando una puerta metálica. Ante la situación, se pidió apoyo a móviles de la zona y, al llegar, efectivos del H63 lograron interceptar y reducir al individuo.

image

El detenido fue identificado como Mauricio Raúl Aguilera, de 39 años. En su poder tenía la reja de metal con un chapón en uno de los costados y hasta la llave original de la cerradura puesta.

Minutos después, los uniformados realizaron un rastrillaje por la zona y constataron que la puerta había sido sustraída de una vivienda ubicada en calle General Acha, al norte de Correa, dentro de un barrio cercano. El propietario, Sebastián Chirino, verificó el faltante y radicó la denuncia correspondiente.

En el lugar se hizo presente la ayudante fiscal Amalia Bustos, quien ordenó que se inicie un procedimiento de flagrancia. Aguilera quedó vinculado al legajo N.º 103/25, caratulado como hurto agravado por escalamiento, a disposición de la Comisaría Segunda, bajo las directivas del oficial ayudante Gómez Nahuel.