Una mujer de Capital sufrió el robo de $2.500.000 y una planchita de cabello

Una mujer se ausentó de su departamento el domingo por la tarde y sufrió el robo de sus ahorros y una plancha de cabello. Fuentes policiales aseguraron que le robaron 2.500.000 pesos, entre dólares y moneda nacional.

La damnificada fue una mujer de apellido Villegas, de 52 años, domiciliada en un consorcio ubicado en la calle Sargento Cabral, cerca de Scalabrini Ortiz, en Capital, informó la Policía. La denuncia se realizó en la Comisaría 27ª, con asiento en Rivadavia.

La mujer contó que el predio cuenta con cerco perimetral, pero una de las puertas de ingreso tiene la cerradura rota. Se supone que eso permitió que el o los delincuentes ingresaran sin dificultad al consorcio. Para acceder a su departamento, violentaron la ventana de la cocina.

Adentro revisaron todo hasta que encontraron sus ahorros: un total de 1.200 dólares y 900.000 pesos en efectivo, informaron fuentes del caso. De paso, sustrajeron la planchita de cabello y un secador.

El personal de la UFI Delitos contra la Propiedad dispuso que los peritos levanten huellas, tomen fotografías del lugar y revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.