sábado 9 de agosto 2025

Ladrones a domicilio

"Escruche" en una casa de Rivadavia: robaron un par de zapatillas y $3 millones

Delincuentes entraron el jueves a la tarde a la casa de un anciano de Rivadavia y sustrajeron dinero y un par de zapatillas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Un anciano salió por el lapso de seis horas de su casa en Rivadavia y delincuentes entraron a robarle. Los desconocidos se llevaron un par de zapatillas del hombre mayor y los 3 millones de pesos que venía ahorrando.

Fuentes policiales señalaron que el robo fue denunciado el jueves a la noche en la Comisaría 27ma, con asiento en Rivadavia. La víctima del robo, tipo “escrache”, fue un abuelo de 81 años de apellido Laciar, quien vive en la calle Monteagudo del barrio Enfermera Medina, informaron.

El anciano relató a los uniformados que salió a las 14 del jueves último y regresó alrededor de las 20.30. En ese momento se encontró con su casa revuelta. También descubrió que le había robado los 3 millones de pesos que guardaba en un ropero, además de un par de zapatillas, detalló un investigador policial.

En la fuerza explicaron que el o los ladrones forzaron una ventana del fondo para entrar a la vivienda. Los policías de la zona dieron intervención al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

