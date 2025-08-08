Le robaron al intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, fue víctima de la inseguridad, cuando delincuentes sustrajeron la rueda de auxilio de su camioneta.
Dos personas habrían participado en el episodio de inseguridad, que ocurrió en las inmediaciones de Circunvalación y Saavedra.
De acuerdo a lo que se conoció, el pasado miércoles el jefe comunal del frente Por San Juan dejó su vehículo estacionado en las inmediaciones de Avenida de Circunvalación y calle Saavedra, en Capital. Mientras el rodado permanecía en el lugar, dos sujetos aprovecharon la oportunidad, forzaron parte del vehículo y retiraron la rueda de auxilio.
Testigos indicaron que, una vez cometido el robo, los ladrones huyeron rápidamente para evitar ser identificados. No trascendió si lo hicieron a pie o a bordo de otro vehículo.
Miodowsky se enteró del hecho cuando regresó para retirar su camioneta y advirtió que la rueda de auxilio ya no estaba.