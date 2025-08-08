Le robaron al intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky , fue víctima de la inseguridad, cuando delincuentes sustrajeron la rueda de auxilio de su camioneta.

De acuerdo a lo que se conoció, el pasado miércoles el jefe comunal del frente Por San Juan dejó su vehículo estacionado en las inmediaciones de Avenida de Circunvalación y calle Saavedra, en Capital. Mientras el rodado permanecía en el lugar, dos sujetos aprovecharon la oportunidad, forzaron parte del vehículo y retiraron la rueda de auxilio.

Testigos indicaron que, una vez cometido el robo, los ladrones huyeron rápidamente para evitar ser identificados. No trascendió si lo hicieron a pie o a bordo de otro vehículo.

Miodowsky se enteró del hecho cuando regresó para retirar su camioneta y advirtió que la rueda de auxilio ya no estaba.