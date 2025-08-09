Atrapan a dos ladrones en Caucete que cayeron en su propia trampa y con drogas en su poder

Un operativo encubierto de la Policía terminó con la detención de dos hombres que pretendían vender una notebook robada en Caucete . El procedimiento, llevado a cabo por personal de la Comisaría 9ª, incluyó la participación del propio damnificado, quien se hizo pasar por comprador para concretar la captura.

El hecho se originó cuando Alan Garrido denunció el robo de su computadora portátil. Al día siguiente, el hombre supo que personas desconocidas la estaban ofreciendo a la venta y pactó un encuentro con ellos en el skate park de la ciudad. La reunión fue coordinada para las 13:55, momento en que aparecieron los sospechosos a bordo de un Fiat.

Al exhibir la notebook, Garrido la reconoció como suya y en ese instante los policías intervinieron, deteniendo a los vendedores, identificados como Maximiliano Maldonado (34) y Rafael Maldonado (36).

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Francisco Montaño, de la UFI de Flagrancia, quien, tras comunicarse con el fiscal Miguel Gay de la UFI de Delitos contra la Propiedad, ordenó la detención de los sospechosos, el secuestro del vehículo y del equipo sustraído.

Durante la requisa del auto, los efectivos encontraron en la guantera un pequeño recipiente con 15 bolsitas que contenían una sustancia blanca, presuntamente estupefaciente, por lo que se dio intervención a la división de Drogas Ilegales. Además, se secuestraron dos billeteras con importantes sumas de dinero: una con $19.000 y otra con $107.600.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y enfrentan causas por robo y presunta tenencia de estupefacientes, lo que -esto último- tramitará en la Justicia Federal, dada la naturaleza del delito cometido.