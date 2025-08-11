lunes 11 de agosto 2025

En Chimbas

Abusó de su sobrina y la acosó durante un año, pero se salvó de ir a la cárcel

El hombre aprovechaba para someterla cada vez que ella se quedaba en la casa de la abuela, en Chimbas. Lo condenaron, pero le dieron una pena de cumplimiento condicional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Condenaron a un jardinero de Chimbas por los abusos sexuales contra su sobrina de 13 años, pero no irá a la cárcel. Mediante un acuerdo de la fiscal y la abogada defensora, el abusador consiguió que lo castigaran con una pena de cumplimiento en suspenso.

La causa penal estaba en una de las unidades conclusivas, dado que se inició en 2023, y llevo a juicio un jardinero de 40 años, cuyas iniciales son A.I.C. El sujeto llegó acusado de someter a su sobrina, que hoy tiene 16 años y que sufrió los abusos cuando contaba con 13 años.

image
La fiscal Yanina Galante.

La fiscal Yanina Galante.

Según la acusación, la nena iba de visita a la casa de su abuela materna en Chimbas y en ocasiones se quedaba largas horas ahí. En esa misma propiedad vivía este jardinero, quien es o era pareja de la tía, y se aprovechaba de la confianza familiar. Fue así que, cuando nadie lo veía, manoseaba a la nena y la acosaba cada vez que la veía.

image
La abogada defensora María Filomena Noriega.

La abogada defensora María Filomena Noriega.

La fiscal Yanina Galante le atribuyó el delito de abuso sexual simple reiterado y bajo esa figura, y en libertad, el acusado llegó al debate, con la abogada María Filomena Noriega como defensora particular. La pena podría haber sido una pena de cumplimiento efectivo, pero la defensa propuso a la fiscalía el juicio abreviado.

Safee
El juez Miguel Dávila Saffe.

El juez Miguel Dávila Saffe.

Fue así que el jardinero aceptó la autoría de los abusos y el juez Miguel Dávila Saffe refrendó el acuerdo mediante un castigo de 1 año de prisión de cumplimiento condicional. Con esto, el sujeto recibió la condena, pero zafó de ser encerrado en la cárcel.

Temas
