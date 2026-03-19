Mandan a la cárcel a dos mecheros que robaron en el microcentro junto a una menor

El microcentro sanjuanino volvió a ser escenario de un hecho de inseguridad bajo la modalidad mecheros, pero esta vez con un agravante que generó indignación: el uso de una menor de edad para ocultar el botín. Andrea Yésica Palacios y Facundo Gustavo Torres, ambos con frondosos antecedentes y viejos conocidos con esta modalidad , fueron condenados este miércoles y los trasladaron al penal de Chimbas.

Violencia Le dio un cuchillazo a un hombre en modo venganza y casi lo mata en Santa Lucía: se salvó de la cárcel

¿Iba ebrio? Se quedó dormido y chocó de frente con un colectivo en Santa Lucía

El hecho ocurrió el pasado 16 de marzo en las inmediaciones de calle Tucumán y Avenida Ignacio de la Roza. La Policía fue alertada por un damnificado sobre una pareja que, acompañada por una niña, acababa de sustraer ropa de un local comercial que hace poco inauguraba. Lo insólito ocurrió cuando Palacios le pidió fuego para un cigarrillo a uno de los oficiales. En ese mismo instante, le entregó una mochila negra a la menor, quien intentó alejarse del lugar con la excusa de ir a un kiosco cercano.

WhatsApp Image 2026-03-18 at 22.00.28 (1)

Sin embargo, los efectivos frustraron la huida y, al revisar el bolso, encontraron varias remeras de manga larga, una calza y una musculosa, todas aún con sus etiquetas puestas. El dueño del local, que no cuenta con cámaras de seguridad por haber abierto hace apenas tres meses, reconoció las prendas como propias en el acto.

WhatsApp Image 2026-03-18 at 22.00.28

La investigación recayó en el fiscal Fernando Bonomo, y la situación de Palacios y Torres resolvieron mediante un juicio abreviado en el sistema de Flagrancia. La justicia fue severa debido al historial delictivo de ambos imputados. Andrea Yésica Palacios aceptó 10 meses de prisión efectiva y a Facundo Gustavo Torres 1 año y 4 meses de prisión efectiva.

En cuanto a la niña utilizada para el ilícito, intervino la doctora Claudia Elizondo del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. Tras constatar su situación, se dispuso la entrega inmediata a su abuela materna, quien se presentó en el lugar de la aprehensión.

Los mismos mecheros atacando en otro comercio en 2025