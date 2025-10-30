Pareja de mercheros terminó tras las rejas luego de robar en un local de ropa de Rawson

El pasado 18 de octubre , alrededor de las 17 horas , un comercio de ropa ubicado sobre Boulevard Sarmiento, entre Mendoza y San Roque , en Rawson , fue escenario de un nuevo hecho de mecherismo . En plena tarde y con el local colmado de clientes por la previa del Día de la Madre, una pareja ingresó haciéndose pasar por compradores y sustrajo varias prendas de vestir, entre ellas shorts y pantalones cortos de dama .

El robo fue detectado más tarde gracias a las cámaras de seguridad , que registraron con claridad el accionar de los ladrones. A partir de esas imágenes, personal de la Brigada de Investigaciones Sur inició una investigación que derivó en dos allanamientos.

El primero se realizó en el Barrio Colón, manzana H, casa 7, en Santa Lucía, donde fue detenido Facundo Gustavo Torres, de 35 años. En el lugar se secuestraron prendas utilizadas por el acusado durante el robo. El segundo procedimiento se llevó a cabo en el Barrio Frondizzi, manzana J, casa 8, en Capital, donde fue detenida Andrea Jesica Palacios, también de 35 años, quien cuenta con antecedentes por mecherismo.

Si bien ambos fueron detenidos, las prendas sustraídas no pudieron recuperarse, ya que, según informaron las fuentes policiales, habían sido vendidas poco después del hecho.

La causa, caratulada como hurto, continúa bajo investigación mientras los detenidos permanecen a disposición de la Justicia.