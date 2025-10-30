viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sonría para la cámara

Pareja de mercheros terminó tras las rejas luego de robar en un local de ropa de Rawson

Dos delincuentes aprovecharon el intenso movimiento en la previa del día de la madre para pasar desapercibidos y robar varias prendas de un negocio de ropa. Las cámaras de seguridad fueron claves para su identificación y posterior detención.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-30 at 19.23.14

El pasado 18 de octubre, alrededor de las 17 horas, un comercio de ropa ubicado sobre Boulevard Sarmiento, entre Mendoza y San Roque, en Rawson, fue escenario de un nuevo hecho de mecherismo. En plena tarde y con el local colmado de clientes por la previa del Día de la Madre, una pareja ingresó haciéndose pasar por compradores y sustrajo varias prendas de vestir, entre ellas shorts y pantalones cortos de dama.

Lee además
buscan al asaltante de la escopeta por dos atracos en menos de 1 hora en chimbas y rivadavia
Robos a mano armada

Buscan al "Asaltante de la escopeta" por dos atracos en menos de 1 hora en Chimbas y Rivadavia
crece el escandalo por las estafas millonarias del penitenciario sanjuanino y se suman 20 denuncias
Más arrinconado

Crece el escándalo por las estafas millonarias del penitenciario sanjuanino y se suman 20 denuncias

El robo fue detectado más tarde gracias a las cámaras de seguridad, que registraron con claridad el accionar de los ladrones. A partir de esas imágenes, personal de la Brigada de Investigaciones Sur inició una investigación que derivó en dos allanamientos.

El primero se realizó en el Barrio Colón, manzana H, casa 7, en Santa Lucía, donde fue detenido Facundo Gustavo Torres, de 35 años. En el lugar se secuestraron prendas utilizadas por el acusado durante el robo. El segundo procedimiento se llevó a cabo en el Barrio Frondizzi, manzana J, casa 8, en Capital, donde fue detenida Andrea Jesica Palacios, también de 35 años, quien cuenta con antecedentes por mecherismo.

Si bien ambos fueron detenidos, las prendas sustraídas no pudieron recuperarse, ya que, según informaron las fuentes policiales, habían sido vendidas poco después del hecho.

La causa, caratulada como hurto, continúa bajo investigación mientras los detenidos permanecen a disposición de la Justicia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1984063330777219441&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a un joven iglesiano por acosar a chicos y por tenencia de pornografía infantil

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia

Violento asalto por un par de zapatillas en un barrio de La Bebida

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes

Quién era el sereno que encontraron sin vida en una empresa en La Bebida

Va a juicio un sujeto acusado de dispararle por la espalda e intentar asesinar a su expareja: podría recibir hasta 22 años de cárcel

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Video: con un arma tumbera, así robó en un kiosco de Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino
Capital

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino
Capital

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas
Datos del tiempo

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Te Puede Interesar

El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato sindical revelador
Movida

El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato "sindical" revelador

Por Ana Paula Gremoliche
Elecciones en el Foro: ante el titubeo del resto, Marcelo Álvarez sale al frente con todas las promesas de campaña
Defensa Profesional

Elecciones en el Foro: ante el titubeo del resto, Marcelo Álvarez sale al frente con todas las promesas de campaña

El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.
Clima

Viernes ventoso y soleado en San Juan

Buscan al Asaltante de la escopeta por dos atracos en menos de 1 hora en Chimbas y Rivadavia
Robos a mano armada

Buscan al "Asaltante de la escopeta" por dos atracos en menos de 1 hora en Chimbas y Rivadavia

El proyecto de cobre Altar, ubicado en las montañas de Calingasta; ya muestra sus números para convertirse en una mina.
Otro gigante del cobre sanjuanino

Altar, en Calingasta; demandará U$S 1.590 millones para producir cobre en su mina por medio siglo