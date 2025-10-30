El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

En los últimos días, un profesional sanjuanino se viralizó en todo el país por su forma de tratar a una embarazada que llegó con él para hacerse una ecografía .

Show imperdible Palazzo en San Juan: la leyenda del Cosquín Rock se sube al escenario de la Fiesta Nacional del Sol

Se trata de Enzo Olivieri, un ecografista , que estaba haciendo su trabajo y explicándole a una joven mamá todo lo que podía ver en el monitor sobre su bebé cuando descubrió que, en lugar de uno, eran dos criaturas las que esperaba. La amiga de la embarazada, que filmaba la situación captó la tremenda reacción de Olivieri al darse cuenta y se viralizó.

"En esta primera ecografía, Male, las cosas que yo te puedo enseñar y decir son las siguientes. Primero certificar que estás embarazada., Segundo que el bebé esté adentro del saco gestacional, como lo ves, adentro de su bolsita. Tercero, que tenga latidos, perfecto", se lo escucha decir a Olivieri.

Sin embargo, cuando va a enumerar el punto cuatro, se da cuenta de que son gemelos. "Cuarto... ¡ay son dos, No, casi me muero! Te iba a decir que sea uno. ¿Lo ves?", le dice impactado el profesional, mientrsa la madre rompe en llanto de la emoción.

Mirá el video: