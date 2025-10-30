jueves 30 de octubre 2025

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

El hecho se conoció este jueves. Además, los apuntados dañaron la puerta del inmueble y amenazaron al propietario, un hombre de 66 años.

trabajadora sexual san juan

Insólito hecho en Capital. Este jueves se conoció que dos hombres fueron detenidos en el centro de San Juan tras agredir a una trabajadora sexual y causar destrozos en un inmueble, informaron fuentes policiales.

Se trata de Iván Gabriel Guajardo, de 27 años, y Mariano Iván Escudero, de 28, quienes fueron detenidos en la intersección de avenida Rawson y calle Mitre, luego de amenazar y golpear a la víctima, de 26 años. Según la denuncia, la agresión ocurrió tras un desacuerdo por los servicios ofrecidos por la trabajadora sexual.

Además, los sospechosos habrían dañado la puerta del inmueble y amenazaron al propietario, un hombre de 66 años.

El caso está siendo investigado por la UFI Flagrancia, bajo la supervisión del Ayudante Fiscal Francisco Montaño, mientras la policía continúa recabando pruebas sobre el hecho.

