miércoles 29 de octubre 2025

Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Es un interno que cumple condena por robo y está alojado en el pabellón de máxima seguridad. Quemó un colchón para autoagredirse.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.

Hubo corridas y llamas dentro del Penal de Chimbas. Un reo prendió fuego un colchón dentro de su celda y se quemó parte del cuerpo a modo de protesta por las condiciones de detención. El interno tiene problemas de conducta y anteriormente protagonizó otros hechos de violencia para autoagredirse, informaron fuentes oficiales.

El preso que resultó quemado fue Lucas Mazzaforte, quien cumple condena por el delito de robo y está alojado en el Pabellón de Máxima Seguridad, en el Sector 4 del Servicio Penitenciario Provincial, según explicaron. El recluso sufrió heridas en las manos, brazos y una pierna, afirmaron, y debió ser asistido en el sector de quemados del Hospital Marcial Quiroga, aunque ya está nuevamente alojado en el penal de Chimbas.

image
Mazzaforte en los tiempo que gozaba de libertad.

Mazzaforte en los tiempo que gozaba de libertad.

El hecho sucedió el viernes último y fue manejado con mucha reserva por las autoridades penitenciarias, pero tuvieron que dar parte a la Policía y al Juzgado de Ejecución. Las fuentes contaron que fue un hecho aislado y solo involucró a Mazzaforte, quien otras veces también se autoagredió para protestar.

En este último caso, Mazzaforte prendió fuego el colchón de su celda y trató de impedir que los penitenciarios ingresaran, explicaron. En esos instantes fue que sufrió las quemaduras hasta que los guardias entraron, tomaron control de la situación y lo trasladaron a la enfermería, para luego llevarlo al hospital.

El preso hoy se encuentra fuera de peligro, pero es asistido por las curaciones. Como no es la primera vez que ocasiona incidentes y se pone fuera de sí, se pidió que se le realicen estudios médicos para determinar si posee alguna patología psiquiátrica.

