Detuvieron a una mujer en Caucete por tener un arma y 36 cartuchos sin disparar

Una mujer de 26 años fue detenida en el departamento Caucete, acusada de tenencia ilegítima de arma de fuego. El operativo se llevó a cabo en una vivienda del barrio Pie de Palo, donde personal policial encontró un revólver plateado y 36 cartuchos sin percutar.

La detenida fue identificada como Gilda Adriana Morán, y quedó alojada en la Comisaría 37° tras el procedimiento.

Según informaron fuentes policiales, el allanamiento se realizó por orden judicial y contó con la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia, dirigida por el fiscal Mauricio Flores, quien dispuso el inicio del procedimiento correspondiente.

Efectivos de la policía científica trabajaron en el lugar y secuestraron tanto el arma como las municiones para su peritaje. El hecho fue caratulado como “Tenencia Ilegítima de Arma de Fuego”.