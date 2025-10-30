Vistiendo la camiseta del "Bicho", de la Selección Argentina, como DT y jugando al showball: las cuatro veces de Diego en San Juan

Como cada 30 de octubre, Argentina entera lo recuerda. Ya pasaron casi cinco años desde que Diego Armando Maradona se fue físicamente, pero su presencia sigue intacta. Hay fechas que ningún argentino olvida: el día de su debut, el de los goles a los ingleses, el de su adiós y, claro, el de su cumpleaños. Hoy, el Diego estaría soplando 65 velitas, y San Juan también lo tiene presente: la provincia lo recibió cuatro veces y en todas dejó su sello.

Cuenta regresiva Fiesta Nacional del Sol 2025: el show del velódromo mostrará a San Juan, sus tradiciones, paisajes, presente y futuro

Techo propio En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?

El 10 de octubre de 1979, Argentinos Juniors aterrizó en San Juan para jugar un amistoso con San Martín. Maradona ya era un fenómeno y su llegada fue una revolución. En el aeropuerto de Las Chacritas y en la puerta del hotel Estornell, una multitud lo esperaba.

“Estoy muy contento de estar en San Juan. Siempre es satisfactorio llegar a un lugar donde se sabe que a uno lo quieren y lo distinguen. Sé que esto se lo debo al fútbol”, tiró el pibe en una nota con Diario de Cuyo.

Al otro día, en la cancha del Verdinegro, el local ganaba 3-0. Pero claro, estaba Diego. Argentinos lo dio vuelta 4-3, y aunque no la metió, el 10 fue clave para el milagro. Primer capítulo de amor con San Juan.

Abril del ‘82: Diego y la Scaloneta de los ‘80

571924jpg

Plena Guerra de Malvinas. La Selección vino a San Juan a jugar contra un combinado de futbolistas de Cuyo. Era una excusa para ver a los cracks de entonces: Fillol, Passarella, Tarantini, Kempes, Ramón Díaz, Valdano… y él.

El Parque de Mayo explotó. El partido terminó 9-1 para la Albiceleste, con cuatro goles del Pelusa, que ya jugaba en el Barcelona. Fue una fiesta de fútbol, un adelanto de lo que sería el Mundial de España (que después terminó en fiasco). Pero esa tarde nadie se fue triste: todos habían visto a Diego en vivo.

Agosto de 2008: el Cantoni, rendido a sus pies

dieg

Diego ya no jugaba en los grandes estadios, pero seguía siendo un imán. En agosto de 2008, el Aldo Cantoni se vino abajo: 10 mil personas fueron a verlo jugar al showbol con la Selección Argentina ante Chile.

El partido terminó 7-7, con el Beto Acosta como figura, pero la gente solo miraba al 10. Estaban Goyco, Almeyda, Mancuso, Cáceres, Carranza… del otro lado, Zamorano. Cada toque de Maradona era un grito, una ovación, un recuerdo vivo de lo que fue verlo brillar en una cancha.

Enero de 2010: el técnico más amado

imagepng

Su última visita a San Juan fue en enero de 2010, ya como DT de la Selección. En la previa del Mundial de Sudáfrica, Argentina jugó un amistoso con Costa Rica en el Hilario Sánchez.

Fue triunfo 3-2 con goles de Sosa, Burdisso y Jara. Enfrente, atajaba un tal Keylor Navas. Diego, en el banco, gesticulaba, gritaba, vivía cada pelota como si todavía la tuviera en los pies.

El estadio fue una fiesta: banderas, cantos, ovaciones. Muchos soñaron con verlo un día dirigiendo a San Martín, pero el destino no lo quiso así.

Hoy, a 65 años de su nacimiento, San Juan lo sigue recordando con la misma devoción. Porque Diego no fue solo un jugador. Fue una emoción colectiva. Y cada vez que pisó tierra cuyana, dejó lo de siempre: magia, locura y ese amor eterno que solo él sabía provocar.

*Imágenes: Diario de Cuyo