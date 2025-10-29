Obras y UVT serán los representantes sanjuaninos en la Liga Nacional de Vóley

Se viene otra gran temporada de la Liga Nacional de Vóley Masculina que tendrá 16 clubes participantes con presencia de equipos de Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Serán parte de segunda competencia más importante del vóley a partir del mes de enero. Resta conocer las zonas en las que se distribuirán los 16 equipos.
Se viene otra gran temporada de la Liga Nacional de Vóley Masculina que tendrá 16 clubes participantes con presencia de equipos de Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
El comienzo será en la segunda semana de enero y próximamente se oficializarán las zonas en las que se enfrentarán todos contra todos, en formato ida y vuelta. Luego de esa fase regular se definirán los equipos del Play Off y la Permanencia.
Equipos participantes
Libertad de San Jerónimo
Normal 3 de Rosario
Obras San Juan
Ferro (Capital Federal)
UVT de San Juan
Rowing de Entre Ríos
Atlético Echagüe Club
Villa Dora
Ateneo Mariano Moreno
Club Infernales de Salta
Lafinur de San Luis
Club Sonder
Club Citta
La Calera de Córdoba
Gimnasia y Esgrima de Santa Fe
Estudiantes de La Plata