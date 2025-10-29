Obras y UVT serán los representantes sanjuaninos en la Liga Nacional de Vóley

Se viene otra gran temporada de la Liga Nacional de Vóley Masculina que tendrá 16 clubes participantes con presencia de equipos de Salta, Catamarca, San Juan , San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

El comienzo será en la segunda semana de enero y próximamente se oficializarán las zonas en las que se enfrentarán todos contra todos, en formato ida y vuelta. Luego de esa fase regular se definirán los equipos del Play Off y la Permanencia.