miércoles 29 de octubre 2025

Ultimando detalles

Obras y UVT serán los representantes sanjuaninos en la Liga Nacional de Vóley

Serán parte de segunda competencia más importante del vóley a partir del mes de enero. Resta conocer las zonas en las que se distribuirán los 16 equipos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Se viene otra gran temporada de la Liga Nacional de Vóley Masculina que tendrá 16 clubes participantes con presencia de equipos de Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

El comienzo será en la segunda semana de enero y próximamente se oficializarán las zonas en las que se enfrentarán todos contra todos, en formato ida y vuelta. Luego de esa fase regular se definirán los equipos del Play Off y la Permanencia.

Equipos participantes

Libertad de San Jerónimo

Normal 3 de Rosario

Obras San Juan

Ferro (Capital Federal)

UVT de San Juan

Rowing de Entre Ríos

Atlético Echagüe Club

Villa Dora

Ateneo Mariano Moreno

Club Infernales de Salta

Lafinur de San Luis

Club Sonder

Club Citta

La Calera de Córdoba

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe

Estudiantes de La Plata

