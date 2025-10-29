Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación

En el mediodía de este miércoles finalizó el escrutinio definitivo de las Elecciones Legislativas 2025 en San Juan , que comenzó el martes a las 18 horas en la sede de la Secretaría Electoral. Finalmente, quedó confirmado que el peronismo, el orreguismo y los libertarios tendrán un representante cada uno en la Cámara de Diputados de la Nación.

Según los datos oficiales, Fuerza San Juan fue la fuerza más votada con 147.918 sufragios, equivalentes al 33,53% del total provincial. En segundo lugar se ubicó Por San Juan, el frente que responde al orreguismo, con 133.329 votos (30,21%), mientras que La Libertad Avanza quedó en el tercer puesto con 111.743 votos (25,33%).

Más atrás se posicionaron Hacemos (8.112 votos, 1,84%), Cruzada Renovadora (6.940, 1,57%), Evolución Liberal (6.579, 1,49%), Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (5.849, 1,33%), Partido Libertario (5.443, 1,23%) e Ideas de la Libertad (3.150, 0,71%).

image Datos actualizados a las 13 horas del miércoles 29 de octubre, en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral.

En total se contabilizaron 441.252 votos, de los cuales 428.163 fueron válidos (97,03%). Hubo además 4.599 votos en blanco (1,04%) y 7.590 nulos (1,72%), sin votos recurridos ni impugnados.

Con estos resultados, quedó confirmado que el peronismo (Fuerza San Juan), el orreguismo (Por San Juan) y los libertarios (La Libertad Avanza) obtendrán una banca cada uno en la Cámara de Diputados de la Nación durante el próximo período legislativo. Los representantes electos son Cristian Andino, Fabián Martín y Abel Chiconi.

Caucete y la gran incógnita develada

El recuento oficial confirmó lo que había reclamado Rosas, quien además integraba la lista en segundo término para diputada nacional. El escrutinio provisorio de Caucete le daba un ajustado triunfo a Por San Juan, con 8.106 votos, contra los 8.097 del peronismo, es decir, había una diferencia de apenas 9 votos.

Sin embargo, un acta tenía un error en el conteo y el escrutinio definitivo terminó de confirmarlo. Es que, en el lugar del casillero de Fuerza San Juan, aparecía como si no hubiese sacado ningún voto, cuando en realidad había logrado 83 votos. Después del escrutinio definitivo, el frente del que la intendenta Romina Rosas fue candidata sacó en total 8.186, contra 8.122 de Por San Juan.

De esta manera, la fuerza del oficialismo provincial se quedó con el triunfo en cinco departamentos, Fuerza San Juan sumó uno más y se quedó con 13, y La Libertad Avanza triunfó en Capital.