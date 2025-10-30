jueves 30 de octubre 2025

Techo propio

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?

La titular del IPV de San Juan, Elina Peralta, confirmó que el plan oficial apunta en 2026 a superar las 1.500 viviendas entregadas, mientras que la demanda habitacional supera las 100.000 familias sanjuaninas.

Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan se prepara para un cierre de año con una intensa actividad en materia de casas. La directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Elina Peralta, confirmó un acelerado cronograma para culminar las obras pendientes, ya que se prevé la entrega de uno o dos barrios semanalmente entre noviembre y diciembre. Así se busca cerrar el ciclo con la finalización de 8 complejos habitacionales que equivalen a poco más de 500 viviendas en diferentes departamentos, cuyas unidades ya fueron adjudicadas por sorteo.

En San Juan, Marcelo Orrego busca que las casas del IPV tengan etiqueta de eficiencia energética. 
La funcionaria explicó que estos barrios que se están culminando ahora presentaban un avance de obra muy bajo al inicio de la actual gestión y se invirtieron fondos provinciales para poder terminarlos a la brevedad. El compromiso es cerrar el año con estas entregas, dijo este jueves en diálogo con Radio Sarmiento.

Peralta detalló cuáles serán los primeros complejos en ser inaugurados. Durante la primera o segunda semana de noviembre, se espera la entrega del barrio Tres Marías en Chimbas y el Valle Grande Norte, que constituye una ampliación en Rawson.

Además de estos, la agenda de entrega incluirá barrios ubicados en distintas localidades de la provincia, como Albardón, Jáchal y Ullum, y dos localizados en Iglesia. Un caso particular será la entrega del barrio de Angaco, el cual es de pocas viviendas, y se realizará conjuntamente con la distribución de unas 150 escrituras.

Demanda histórica

Este esfuerzo por acelerar las entregas se enmarca en una demanda habitacional que la provincia. Actualmente, cerca de 100.000 familias sanjuaninas se encuentran registradas en el padrón esperando acceder a una vivienda.

Mirando hacia el próximo año, el IPV ya está planificando un ambicioso aumento en la capacidad de respuesta. Para 2026, se está previendo un plan de entrega de alrededor de 1.550 viviendas. Este número representa un aumento significativo, dado que en 2024 se entregaron 1.000 viviendas, y el Gobernador Marcelo Orrego ha planteado el desafío de incrementar esa cifra en un 40% con lo que este año la meta es de 1.400. La meta de 2026 es superar las 1.500 viviendas.

