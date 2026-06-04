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Comunicado

Interna peronista al rojo vivo: desde Santa Lucía cuestionaron a los diputados que apoyaron la ley de infraestructura

Tras la aprobación de la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de San Juan, el PJ de Santa Lucía difundió un duro comunicado en respaldo a los legisladores que rechazaron el proyecto. Además, dejó expuesta la interna al diferenciarse de seis diputados justicialistas que acompañaron la iniciativa del oficialismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Montero, junto con Quiroga Moyano, Cristian Andino y Leonardo Gioja.&nbsp;

Montero, junto con Quiroga Moyano, Cristian Andino y Leonardo Gioja. 

La aprobación de la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia de San Juan sigue generando repercusiones políticas. Luego de que la Cámara de Diputados diera luz verde al proyecto impulsado por el gobernador Marcelo Orrego, la Junta Departamental de Santa Lucía del Partido Justicialista (PJ), a través de una nota firmada por su presidenta Cintia Montero, salió a respaldar públicamente a los legisladores que votaron en contra de la iniciativa y cuestionó la postura de quienes acompañaron la propuesta oficial.

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La ley fue aprobada este jueves por 23 votos a favor y 12 en contra. La normativa autoriza al Gobierno provincial a contraer empréstitos por hasta 600 millones de dólares destinados a financiar obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo de San Juan.

Sin embargo, desde la conducción partidaria de Santa Lucía expresaron una visión opuesta. A través de un comunicado firmado por su presidenta, Cintia Montero, la Junta Departamental destacó la "actuación" de los diputados justicialistas que rechazaron el proyecto y defendió esa postura como una forma de exigir mayor transparencia sobre el destino de los fondos.

"Queremos expresar nuestro reconocimiento a las diputadas y diputados del bloque justicialista que tuvieron una destacada actuación al oponerse al tratamiento del proyecto de endeudamiento impulsado por el gobierno de Marcelo Orrego", señala el documento.

En el texto, además, sostienen que "no se puede comprometer el futuro de la provincia mediante un préstamo millonario sin detallar cuáles serán las obras, dónde se realizarán y cuáles serán los beneficios concretos para la comunidad".

El pronunciamiento también cuestiona al Ejecutivo provincial por solicitar una autorización de endeudamiento "sin brindar precisiones ni fundamentos suficientes" y advierte que los sanjuaninos "merecen transparencia, planificación y responsabilidad, no un cheque en blanco que hipoteque recursos que deberán afrontar las próximas generaciones".

La publicación no menciona nombres propios, pero deja al descubierto las diferencias internas dentro del peronismo sanjuanino. Es que seis diputados identificados con el PJ decidieron acompañar la ley impulsada por el oficialismo. Se trata de Eduardo Cabello, Leopoldo Soler, Jorge Castañeda, Omar Ortiz, Franco Aranda y Gabriel Sánchez, cuyos votos resultaron clave para consolidar la mayoría con la que se terminó aprobando la iniciativa.

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