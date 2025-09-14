domingo 14 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Eco-mirada

En San Juan, cómo es el plan del Gobierno para "etiquetar" casas del IPV por un valioso motivo

En la Legislatura se analiza un proyecto de ley enviado por Marcelo Orrego en el que se busca implementar en San Juan la Etiqueta de Eficiencia Energética de Inmuebles destinados a Vivienda. Mirá de qué se trata y para qué sirve.

Por Miriam Walter
En San Juan, Marcelo Orrego busca que las casas del IPV tengan etiqueta de eficiencia energética.&nbsp;

En San Juan, Marcelo Orrego busca que las casas del IPV tengan etiqueta de eficiencia energética. 

image

En la Cámara de Diputados de San Juan ya se estudia en comisión un proyecto de ley enviado por Marcelo Orrego que es novedosa y tiene que ver con el ojo en la eficiencia energética. La Provincia busca sumarse así a una tendencia mundial que apunta a buscar nuevos mecanismos que permitan mejorar el uso eficaz de la energía en los hogares, lo que tiene dos efectos directos como son reducir los millonarios subsidios que se destinan a este servicio y, a la vez, combatir las emisiones de carbono relacionadas con la energía.

Lee además
Varios barrios del IPV de San Juan cuentan con termotanques solares.
En el desierto sanjuanino

El IPV apuesta a la construcción de casas "bioclimáticas", ¿qué son?
desde el cielo, la circunvalacion de san juan en su extrema reforma video
El drone de Tiempo

Desde el cielo, la Circunvalación de San Juan en su extrema reforma

Lo que busca el orreguismo es fomentar en San Juan el etiquetado de eficiencia energética en viviendas, promoviendo el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV) a nivel provincial. Se propone la creación de una comisión asesora para supervisar su implementación y se establecen estándares mínimos de eficiencia energética para viviendas sociales, aspirando a una clasificación C para 2030 y una B para nuevas construcciones. Además, el proyecto incluye programas de difusión y educación sobre la importancia de este etiquetado, junto con bonificaciones en el impuesto inmobiliario para propiedades que obtengan la etiqueta de eficiencia energética. También considera la asistencia para casos sociales en la obtención de estas etiquetas.

Con esta iniciativa, San Juan busca posicionarse a la vanguardia en materia de sostenibilidad implementando la Etiqueta de Eficiencia Energética de Inmuebles destinados a Vivienda. Esta iniciativa tiene un curioso enfoque: asegurar que las viviendas que involucren fondos del Estado Provincial, es decir las que se canalizan a través del IPV, incorporen criterios de eficiencia energética y cumplan con estándares mínimos, utilizando esta etiqueta como un instrumento clave. La meta es fomentar la eficiencia energética en el sector residencial de San Juan.

El proyecto de ley se enmarca en el PRONEV, una iniciativa promovida por la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético del Ministerio de Economía de la Nación, en colaboración con el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan. Este marco legal se fundamenta en un Convenio de Adhesión firmado en agosto de 2023 entre la entonces Secretaría de Energía de la Nación y la provincia de San Juan y aprobado por la Legislatura sanjuanina en diciembre de 2024.

image

¿Qué es la Etiqueta de Eficiencia Energética y por qué es crucial para las viviendas estatales?

La Etiqueta de Eficiencia Energética es un documento que clasifica a las viviendas en una escala de letras, desde la "A" hasta la "G", donde la letra "A" indica la mayor eficiencia energética y la "G" el menor desempeño. Esta clasificación se asocia a un rango de valores del Índice de Prestaciones Energéticas (IPE), adaptado a cada región del país.

Las características de una vivienda que inciden en esta etiqueta incluyen aspectos dimensionales, su implantación, la disponibilidad de protecciones solares, los sistemas constructivos, la calidad de aberturas, las infiltraciones de aire, los equipos de calefacción, refrigeración y calentamiento de agua, así como la existencia de instalaciones de energías renovables.

Beneficios tanto para la gente como para el Estado

Según el proyecto orreguista, este instrumento no solo es una herramienta informativa para los ciudadanos, que podrán tomar decisiones más conscientes al evaluar un proyecto o realizar una operación inmobiliaria, sino que es fundamental para el Estado sanjuanino. Permite cuantificar el requerimiento energético de las viviendas y compararlas bajo un criterio unificado, estableciendo una línea de base esencial para la elaboración de nuevas políticas y el direccionamiento de mecanismos de incentivos.

Más allá de la transparencia, la implementación de la etiqueta en viviendas del Estado es clave para introducir criterios de eficiencia energética y establecer estándares mínimos en la construcción o reforma de viviendas que involucren fondos públicos provinciales. Esto garantiza que las inversiones estatales contribuyan directamente a la reducción del consumo energético y la mejora del confort térmico de los beneficiarios. Además, esta etiqueta genera un sello distintivo para los inmuebles, impactando positivamente en su valor de mercado y fomentando el desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías y prácticas constructivas locales.

El sector residencial representa aproximadamente el 27% del consumo energético total del país, según el Balance Energético Nacional de Argentina de 2021, lo que subraya el gran potencial de mejora que tiene esta iniciativa en San Juan.
image

El rol de San Juan en la implementación

Para poner esto en práctica, hay dos patas. Mientras el Estado Nacional establece los lineamientos generales y provee las herramientas técnicas, el Estado Provincial de San Juan tiene un rol protagónico y jurisdicción sobre el Registro Catastral y de la Propiedad del Inmueble, así como la regulación del ejercicio profesional.

Entre las tareas específicas de la provincia se encuentran: la firma de convenios de colaboración técnica con la Nación, la institución de la Etiqueta de Eficiencia Energética mediante un instrumento jurídico de alto rango, y la creación de un Registro de Etiquetas de Eficiencia Energética, así como un Registro de Certificadores y Auditores. La regulación del ejercicio de los profesionales en la materia también recae en la provincia.

La implementación de este sistema ya se realizó de forma voluntaria en otras provincias argentinas como Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Río Negro, y cuenta con antecedentes internacionales en países como Brasil, México, Uruguay, Dinamarca y Suecia, entre otros. La herramienta es técnicamente sólida, legalmente reconocida e institucionalizada, y está diseñada para ser adoptada por el mercado de manera ágil y comprensible.

Lo que propone en la práctica y un premio en baja de impuestos

Según se desprende del proyecto de ley, se busca fomentar la implementación del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV) y para eso se proponen una serie de acciones concretas.

Primero, si se aprueba esta norma, se creará la "Comisión de Etiquetado de Eficiencia Energética de Inmuebles Destinados a Vivienda", que funcionará como un órgano asesor consultivo del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, colaborando en el seguimiento y la formulación de sugerencias para el programa. Esta Comisión estará presidida por el Ministro de Infraestructura, Agua y Energía o su designado, e integrada por representantes del Estado Provincial, organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, universidades e institutos de ciencia y tecnología, quienes participarán de forma honoraria. La propia Comisión se encargará de establecer su reglamento.

En cuanto a las viviendas sociales, el Estado Provincial implementará estándares mínimos de eficiencia energética en todos los planes de vivienda desarrollados con presupuesto propio. Estos estándares se fijarán de manera gradual y progresiva por el Poder Ejecutivo, comprometiéndose a alcanzar, como mínimo, la clase de eficiencia energética C para todas las viviendas ejecutadas a partir del año 2030. Además, desde 2030, se requerirá un estándar mínimo de eficiencia energética B para todas las unidades con destino de vivienda particular que se proyecten o intervengan.

Para apoyar a los sectores más vulnerables, la Autoridad de Aplicación, en conjunto con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, establecerá programas para facilitar y promover que los propietarios considerados casos sociales puedan obtener las Etiquetas de Eficiencia Energética para sus inmuebles.

También se harán programas de difusión y educación para promover la concientización sobre la importancia del etiquetado de eficiencia energética de los inmuebles destinados a vivienda.

Como incentivo directo, las viviendas que cuenten con la Etiqueta de Eficiencia Energética vigente recibirán una bonificación en el Impuesto Inmobiliario anual, hasta el monto máximo dispuesto por la Dirección General de Rentas de la provincia de San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Radiografía de la drogadicción en San Juan y el nuevo abordaje estatal para salvar vidas

La foto que conmovió a San Juan y expone dos luchas por Justicia

En el Penal de Chimbas sumaron 236 celdas, 118 penitenciarios y se viene otro tecnologizado edificio carcelario

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento

Maxi Aguiar, a fondo en Off the record: el análisis de las elecciones bonaerenses, la "soberbia" de Milei y el impacto en San Juan

Tarta de acelga fácil: masa casera y opción con tapa comprada

En el EPRE de San Juan, los recambios en la cúpula se hacen esperar

Metamorfosis de la Circunvalación de San Juan: ya se ven los carteles inteligentes y asfaltan los accesos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Mahor Caparrós y Fernando Ocampo.
En San Juan

Polémica por una charla de las Fuerzas del Cielo en la Casa Natal de Sarmiento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Violenta pelea a la salida de un boliche top de San Juan

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial
Escándalo 

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?
En 9 de Julio

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica
Investigación

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica

Un testigo reveló la desesperada frase que repetía Thiago Medina tras el accidente en moto
Desgarrador

Un testigo reveló la desesperada frase que repetía Thiago Medina tras el accidente en moto

Te Puede Interesar

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad
Acusados por la Justicia

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde el cielo, la Circunvalación de San Juan en su extrema reforma video
El drone de Tiempo

Desde el cielo, la Circunvalación de San Juan en su extrema reforma

Los sanjuaninos disfrutaron de la Expo Olivícola y del concurso del mejor pizzero de la provincia
Mirá las fotos

Los sanjuaninos disfrutaron de la Expo Olivícola y del concurso del mejor pizzero de la provincia

Mahor Caparrós y Fernando Ocampo.
En San Juan

Polémica por una charla de las Fuerzas del Cielo en la Casa Natal de Sarmiento

En San Juan, Marcelo Orrego busca que las casas del IPV tengan etiqueta de eficiencia energética. 
Eco-mirada

En San Juan, cómo es el plan del Gobierno para "etiquetar" casas del IPV por un valioso motivo