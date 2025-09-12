viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Unidos por el dolor

La foto que conmovió a San Juan y expone dos luchas por Justicia

La imagen publicada por la página “Familias del Dolor” muestra a los padres de Julieta Viñales y Carolina Sastre, dos jóvenes fallecidas en circunstancias distintas, pero unidas por el mismo reclamo: que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una imagen puede decir más que mil palabras, y la que comenzó a circular en las últimas horas en la cuenta de Facebook “Familias del Dolor” es un ejemplo claro. En la foto aparecen dos padres atravesados por la misma herida: la pérdida irreparable de sus hijas, Julieta y Carolina, y la búsqueda incansable de justicia.

Lee además
Marcelo Orrego, Fabián Martín y otras autoridades en la inauguración del nuevo edificio de celdas del Penal de Chimbas.
Obra pública

En el Penal de Chimbas sumaron 236 celdas, 118 penitenciarios y se viene otro tecnologizado edificio carcelario
modernizacion de la difunta correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento
Obra pública

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento

De un lado, Cintia Aboal, mamá de Julieta Viñales, la joven que murió en marzo de 2020 luego de una cirugía de amígdalas que su familia denunció como un caso de mala praxis. El pasado jueves 11 de septiembre comenzó el juicio que tiene en el banquillo al otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, acusado de homicidio culposo. Los peritos de la querella apuntaron de manera directa contra el médico, a quien señalan como responsable de la muerte de la joven.

Embed - Una foto con dos realidades... - Familias Del Dolor

Una foto con dos realidades distintas, pero con el mismo fin, justicia por la muerte de sus hijas, la mamá de Julieta,...

Publicado por Familias Del Dolor en Viernes, 12 de septiembre de 2025

Del otro lado, el papá de Carolina Sastre, quien perdió la vida en un siniestro vial en la Ruta 40 cuando llevaba a una amiga al aeropuerto de Mendoza, un hecho que todavía conmociona a la comunidad sanjuanina. En este caso, el acusado Eliazar Flores Condorí –quien también perdió a su pareja, Angelica Mundocore, en el mismo accidente– seguirá detenido. La jueza que intervino en la audiencia de este viernes 12 de septiembre decidió extender por tres meses la prisión preventiva, que vencía el próximo lunes.

Aunque los caminos que llevaron a estas familias a los tribunales son diferentes, el destino los unió en una misma postal. La fotografía los muestra juntos, sosteniendo el recuerdo de sus hijas y la firmeza de quienes no se resignan al silencio ni al olvido.

“El dolor compartido se convirtió en un símbolo de unión y de resistencia frente a la impunidad”, destacaron desde la página que difundió la imagen. Tanto Julieta como Carolina representan casos que abrieron debates sociales profundos: la responsabilidad médica y la seguridad vial.

“Una foto con dos realidades distintas, pero con el mismo fin: justicia por la muerte de sus hijas, la mamá de Julieta y el papá de Carolina”, resumieron desde Familias del Dolor, en una publicación que ya generó una ola de mensajes de apoyo y empatía en las redes.

Temas
Seguí leyendo

Maxi Aguiar, a fondo en Off the record: el análisis de las elecciones bonaerenses, la "soberbia" de Milei y el impacto en San Juan

Tarta de acelga fácil: masa casera y opción con tapa comprada

En el EPRE de San Juan, los recambios en la cúpula se hacen esperar

Metamorfosis de la Circunvalación de San Juan: ya se ven los carteles inteligentes y asfaltan los accesos

San Juan ya tiene un plan provincial para combatir la drogadicción, con el foco en jóvenes: cómo se implementará

UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería

Más vigilancia: 30 nuevas cámaras de seguridad en el Gran San Juan y planes para departamentos alejados

En lo que va del año, agosto fue el segundo mes con mayor recaudación impositiva en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El FestiJoven 2024.
Show

Día del Estudiante: cómo serán los festejos de la primavera en San Juan, sólo con artistas locales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos
Causa nacional

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

 Imagen ilustrativa
Delitos Especiales

Dieron a conocer el resultado de autopsia del taxista hallado muerto en Ullum

Un intento de robo con el uso de un cuchillo desencadenó una persecución, la aprehensión de una chica de 14 años y la detención de un hombre, en el Parque de Rawson.
Intento de robo

Amenaza con un cuchillo, corridas y saltos de portón, en medio de una persecución en el Parque de Rawson

Te Puede Interesar

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales sostuvo la inocencia con su perito de parte
Mala praxis

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales sostuvo la inocencia con su perito de parte

Por Redacción Tiempo de San Juan
La vida de Chuck, una película que plantea un modo particular de ver la vida. video
Tiempo para Ver

Las caras desconocidas de Flanagan y Stephen King, en una película al revés

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena
En Flagrancia

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia
Historias

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia

El vino argentino retrocede en ventas y exportaciones.
Nuevos datos del INV

El vino pierde terreno y caen ventas internas y exportaciones: el papel de San Juan