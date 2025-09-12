La foto que conmovió a San Juan y expone dos luchas por Justicia

Una imagen puede decir más que mil palabras, y la que comenzó a circular en las últimas horas en la cuenta de Facebook “Familias del Dolor” es un ejemplo claro. En la foto aparecen dos padres atravesados por la misma herida: la pérdida irreparable de sus hijas, Julieta y Carolina, y la búsqueda incansable de justicia.

De un lado, Cintia Aboal, mamá de Julieta Viñales , la joven que murió en marzo de 2020 luego de una cirugía de amígdalas que su familia denunció como un caso de mala praxis. El pasado jueves 11 de septiembre comenzó el juicio que tiene en el banquillo al otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía , acusado de homicidio culposo . Los peritos de la querella apuntaron de manera directa contra el médico, a quien señalan como responsable de la muerte de la joven.

Del otro lado, el papá de Carolina Sastre, quien perdió la vida en un siniestro vial en la Ruta 40 cuando llevaba a una amiga al aeropuerto de Mendoza, un hecho que todavía conmociona a la comunidad sanjuanina. En este caso, el acusado Eliazar Flores Condorí –quien también perdió a su pareja, Angelica Mundocore, en el mismo accidente– seguirá detenido. La jueza que intervino en la audiencia de este viernes 12 de septiembre decidió extender por tres meses la prisión preventiva, que vencía el próximo lunes.

Aunque los caminos que llevaron a estas familias a los tribunales son diferentes, el destino los unió en una misma postal. La fotografía los muestra juntos, sosteniendo el recuerdo de sus hijas y la firmeza de quienes no se resignan al silencio ni al olvido.

“El dolor compartido se convirtió en un símbolo de unión y de resistencia frente a la impunidad”, destacaron desde la página que difundió la imagen. Tanto Julieta como Carolina representan casos que abrieron debates sociales profundos: la responsabilidad médica y la seguridad vial.

“Una foto con dos realidades distintas, pero con el mismo fin: justicia por la muerte de sus hijas, la mamá de Julieta y el papá de Carolina”, resumieron desde Familias del Dolor, en una publicación que ya generó una ola de mensajes de apoyo y empatía en las redes.