Maxi Aguiar, a fondo en Off the record: el análisis de las elecciones bonaerenses, la "soberbia" de Milei y el impacto en San Juan

El consultor político sanjuanino Maximiliano Aguiar fue entrevistado en el programa Off the record, de Tiempo Streaming, donde brindó un detallado análisis de las elecciones del domingo en la Provincia de Buenos Aires. El triunfo del peronismo bajo el sello Fuerza Patria , con Axel Kicillof al frente, por una diferencia de 14 puntos sobre La Libertad Avanza, fue el eje de la conversación. También hizo foco en el posible impacto local.

“La mayoría de las encuestas le daban ganador a Fuerza Patria, pero no por ese margen, la que más vi le daba 10 puntos de diferencia, me sorprendió que fueran 14. Lo cierto es que se esperaba un triunfo de Kicillof. Y también, en la previa, evidentemente La Libertad Avanza veía que no ganaba porque decían que ese era un piso de votos para ellos y un techo para Kicillof. Es una elección provincial más, ellos podrían haberle dado la misma relevancia que al resto. No entiendo por qué apostaron tan fuerte y jugaron la figura presidencial diciendo que era el preludio de octubre”, sostuvo Aguiar.

Sobre la estrategia del gobernador bonaerense, el consultor explicó: “Kicillof provincializó porque eso le permitía confrontar con su maestra política y ahora rival interna, Cristina Kirchner. Cuando lo hizo Cristina estaba libre. Pero la idea inicial de Kicillof era definir la interna pensando en los intendentes, que se la jugaron, y en el manejo de la estructura”.

En cambio, para Aguiar, Milei cometió errores previos que se terminaron reflejando en Buenos Aires: “Ya hubo diez elecciones: Santa Fe, San Luis, Salta, Misiones, Jujuy, Formosa, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Corrientes. En casi todas ganaron los oficialismos, salvo en Ciudad, que ganó La Libertad Avanza. La visibilidad de la elección de la Ciudad de Buenos Aires les hizo creer que se iban a comer los chicos crudos. Al mirar desde esa perspectiva porteñocéntrica, fueron por la Provincia, que los separa una calle. Pensaron que era replicable la elección de la Ciudad en la Provincia”.

Aguiar ejemplificó con los resultados provinciales: “Había algunos indicios de que La Libertad Avanza no era una topadora electoral. Doy algunos ejemplos: en Santa Fe, La Libertad Avanza sacó 14 puntos, en San Luis sacó 11, en Salta le fue relativamente bien porque sacó 29 puntos y se quedó con Capital, en Misiones sacó 21, en Jujuy 21, en Formosa 11. Sólo ganó Chaco porque iba detrás de Zdero. Era el frente Chaco Puede más La Libertad Avanza. No usó su marca. Esta vez, Milei no la vio. Estos son indicios puros y duros. No son encuestas”.

También cuestionó la lógica del armado de listas de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre: “En las negociaciones por las listas nacionales, en la mayoría de las negociaciones, era todo morado con el primer candidato. Y resulta que a los gobiernos provinciales también los votaron y tienen legitimidad. Hubo mucha soberbia en el armado electoral y una sobreestimación de las propias capacidades. Ahora pueden hacer muchas cosas, pero la única variable que es irremplazable en política es el tiempo. Se pueden conseguir recursos, pero nunca más tiempo. Y las negociaciones con las provincias ya pasaron”.

Para Aguiar, el presidente enfrenta un límite estructural: “Puede hacer un cambio de Gabinete, puede poner un ministro de Interior, puede llamar a una mesa de diálogo. Lo que no puede hacer es rearmar las listas. No puede hacer un entramado político nuevo”.

Y agregó: “Según las últimas encuestas, Milei está en el peor momento desde que asumió. Fueron enormemente torpes en el armado electoral. Podrían haber pensado un mapa de la Argentina un poco más extenso y podrían haber pensado en un armado que les permite festejar con lo que tienen. Milei no es un muerto político ni mucho menos, pero está tomando decisiones fuera de timming”.

El impacto en San Juan

El consultor cerró la entrevista poniendo la lupa en lo que puede suceder en San Juan. ¿El resultado de la Provincia de Buenos Aires puede transpolar a San Juan o es una buena noticia para el oficialismo sanjuanino? "El resultado es un muy mal resultado para La Libertad Avanza lo cual repercute en sus formaciones locales porque su estrategia fue poner figuras livianas y apostar a la marca. Pero si esa marca se erosiona, tenés un problema porque no tenés otro elemento para sostenerla”, dijo.

En ese marco, Aguiar analizó: “El resultado en Provincia fue un buen resultado para Kicillof en su interna con Cristina Kirchner, para Fuerza Patria y sus aledaños en todo el país porque pueden mostrar algo que les permita balancear el recuerdo de Alberto Fernández y necesitan algo para mostrar renacimiento".

Asimismo, afirmó: "Ahora, el oficialismo provincial (del gobernador Marcelo Orrego) tiene otro oficialismo ganando, una tendencia dominante, y lo otro que tiene es que el oficialismo provincial pesca en la misma pecera, pesca un poco más en La Libertad Avanza (que en el peronismo). Lo que era un escenario de tercios -1-1-1- ahora es un escenario de 2-1 en las bancas de diputados nacionales (entre el orreguismo y el peronismo). De todas formas, es el escenario de hoy, hay que esperar 45 días”.

Finalmente, trazó un panorama provincial: “La Libertad Avanza viene en picada y tenés dos frentes que pusieron figuras fuertes. Por San Juan puso al vicegobernador (Fabián Martín) y Fuerza San Juan puso a dos excandidatos a la vicegobernación en el 2023(los exintendentes de San Martín y de Chimbas, Cristian Andino y Fabián Gramajo, que acompañaron a Sergio Uñac y a José Luis Gioja, respectivamente). En La Libertad Avanza hay un candidato desconocido (Abel Chiconi). Esto es conveniente tanto para el Gobierno de San Juan como para el peronismo”.