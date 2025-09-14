Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica

Este domingo por la mañana un hombre de 40 años murió de forma repentina mientra trabajaba en una fábrica, generando conmoción entre sus compañeros de labores. Es por eso que personal policial junto a la UFI Delitos Especiales se encuentra investigando las circunstancias que llevaron al fallecimiento.

El hombre, identificado con el apellido Vega, trabajaba en Industrias Chirino, ubicada en Santa Lucía. Según relataron testigos, Vega había comentado que sentía un malestar general en su cuerpo. Momentos después, se dirigió al baño para lavarse la cara y sufrió una descompensación, falleciendo en el lugar.

Al llegar, el personal de emergencias médicas confirmó su deceso. Asimismo, Criminalística y peritos de la UFI realizaron peritajes en el sitio para esclarecer las causas del fallecimiento. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue para la correspondiente autopsia.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas fábrica