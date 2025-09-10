miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De todos los días

Tarta de acelga fácil: masa casera y opción con tapa comprada

Una receta práctica y rendidora para resolver almuerzos o cenas con acelga. Paso a paso para masa casera y alternativa con tapas listas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tarta de acelga con masa dorada y relleno cremoso

Tarta de acelga con masa dorada y relleno cremoso

freepik
Relleno sabroso y equilibrado para tarta de todos los días.

Relleno sabroso y equilibrado para tarta de todos los días.

Freepik

La tarta de acelga es un comodín de las recetas fáciles: se arma rápido, rinde mucho y se adapta a lo que haya en la heladera. Acá tenés un relleno sabroso, una masa casera opcional y todos los tips para que no se humedezca.

Lee además
Ensalada tibia de quinoa con cubos de zapallo asado y tomate.
Saludable y fácil

Ensalada tibia de quinoa con zapallo y tomate
Guía práctica sin promesas: comidas simples, verduras, granos y mucha hidratación para organizarte tres días. Opciones flexibles.
Organización práctica

Menú liviano 3 días "estilo detox": ideas fáciles y mucha hidratación

Ingredientes, rinde y tiempos

Ingredientes (8 porciones)

Para el relleno

relleno-acelga-queso.jpg
  • 2 atados de acelga (solo hojas, picadas)
  • 1 cebolla grande picada
  • 1 diente de ajo picado
  • 2 cdas de aceite
  • 3 huevos
  • 150 g de queso rallado (duro o semiduro)
  • 200 g de queso crema o ricota
  • Sal, pimienta y nuez moscada

Para la masa casera (opcional)

  • 300 g de harina 0000
  • 60 ml de aceite
  • 120-140 ml de agua
  • 1/2 cdita de sal

Opción rápida: 2 tapas de tarta compradas.

Tiempo total: 60–75 minutos | Rinde: 8 porciones

Equivalencias LATAM útiles

  • 1 atado acelga ≈ 250-300 g hojas limpias
  • 1 taza harina ≈ 130 g | 1 cda = 15 ml

Paso a paso

1. Saltear acelga

Saltear cebolla y ajo en aceite. Agregar acelga y cocinar hasta que pierda volumen y evapore líquido. Enfriar.

2. Mezcla de relleno

Unir huevos, queso rallado y queso crema/ricota. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Integrar la acelga ya fría.

3. Masa casera (opcional)

Mezclar harina, sal, aceite y agua hasta masa suave. Descansar 10 minutos. Estirar 2 discos (base y tapa).

4. Armado

Forrar molde con base, rellenar, cubrir con tapa (o solo base si preferís tarta abierta). Pinchar y hacer chimenea.

5. Horneado

Hornear 35-45 minutos a 190-200 °C hasta dorar. Reposar 10 minutos antes de cortar.

Tips y variaciones

Evitar exceso de humedad

Enfriar bien el salteado y, si es necesario, escurrir en colador.

Más sabor

Sumar cebolla de verdeo o queso azul en cubitos.

Hacer tarta abierta con semillas por encima para crocante.

Temas
Seguí leyendo

Aprendé a hacer pan de lentejas sin harina: la receta rica y saludable de Paulina Cocina

Comidas equilibradas para el almuerzo: 5 recetas rápidas con verduras y proteínas

Carbonada cuyana fácil en olla: receta paso a paso

Tortitas sanjuaninas al horno: receta fácil y casera

Budín de chocolate saludable: la receta sin azúcar ni lácteos, ideal para el mate

Recetas sin gluten fáciles y deliciosas: 5 opciones para preparar en casa

En San Juan, qué verduras es mejor dejar fuera de la heladera para conservar sus propiedades

Receta fácil de bastones de calabacín: livianos, rápidos y con mucho sabor

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Te Puede Interesar

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a Catita Moreno admitió tres delitos y fue condenado
Vuelve al Penal

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a "Catita" Moreno admitió tres delitos y fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando
Agua Negra

El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País
Fin de un sueño

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País

Imagen ilustrativa. 
En Capital

Lo atraparon con una bicicleta robada y se hizo el ofendido: terminó en la Comisaría

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no
Video

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no