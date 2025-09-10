Tarta de acelga fácil: masa casera y opción con tapa comprada

La tarta de acelga es un comodín de las recetas fáciles: se arma rápido, rinde mucho y se adapta a lo que haya en la heladera. Acá tenés un relleno sabroso, una masa casera opcional y todos los tips para que no se humedezca.
Ingredientes (8 porciones)
Para el relleno
Para la masa casera (opcional)
Opción rápida: 2 tapas de tarta compradas.
Tiempo total: 60–75 minutos | Rinde: 8 porciones
Equivalencias LATAM útiles
Saltear cebolla y ajo en aceite. Agregar acelga y cocinar hasta que pierda volumen y evapore líquido. Enfriar.
2. Mezcla de relleno
Unir huevos, queso rallado y queso crema/ricota. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Integrar la acelga ya fría.
3. Masa casera (opcional)
Mezclar harina, sal, aceite y agua hasta masa suave. Descansar 10 minutos. Estirar 2 discos (base y tapa).
4. Armado
Forrar molde con base, rellenar, cubrir con tapa (o solo base si preferís tarta abierta). Pinchar y hacer chimenea.
5. Horneado
Hornear 35-45 minutos a 190-200 °C hasta dorar. Reposar 10 minutos antes de cortar.
Evitar exceso de humedad
Enfriar bien el salteado y, si es necesario, escurrir en colador.
Más sabor
Sumar cebolla de verdeo o queso azul en cubitos.
Hacer tarta abierta con semillas por encima para crocante.