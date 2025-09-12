En el Penal de Chimbas sumaron 236 celdas, 118 penitenciarios y se viene otro tecnologizado edificio carcelario

Marcelo Orrego, Fabián Martín y otras autoridades en la inauguración del nuevo edificio de celdas del Penal de Chimbas.

"Estas celdas nuevas son parte de los cuatro módulos que vamos a llevar adelante y vamos a tener la posibilidad de contar también la semana que viene con el inicio de una nueva licitación para un nuevo sector. Estamos realmente muy contentos y felices de poder concretar este tipo de obras que hacen que podamos poner distintos servicios. El año pasado hicimos el primer censo carcelario de San Juan que nos arrojó cifras y gracias a esa cifra podemos tomar decisiones concretas y nos permiten avanzar en este tipo de obras tan contundentes", dijo Marcelo Orrego este viernes, en la inauguración del Sector 5 en el Penal de Chimbas , un edificio con más espacio para poder combatir la sobrepoblación del lugar, que incorpora 236 plazas y refuerza la seguridad institucional con tecnología de última generación.

Momento viral El gentil gesto que tuvo Marcelo Orrego durante el acto de Sarmiento que se hizo viral

Política oficial El plan para descomprimir el Penal de Chimbas: además de nuevas celdas, buscan controlar mejor las tobilleras para que haya más domiciliarias

En el complejo chimbero, el mandatario puso en funciones a 118 hombres y mujeres que pasan a ser parte del SPP . Se trata de 22 técnicos y 96 diplomados en Seguridad Ciudadana, para para mejorar el funcionamiento de la cárcel sanjuanina. La obra brinda respuesta a la necesidad de contar con más espacios de alojamiento y reforzar la seguridad institucional y el Sector 6 contará con las mismas características, de manera que se si licita este mes, pronto podrá empezar la construcción generando a su vez importante toma de mano de obra en la provincia.

Durante la inauguración, Orrego expresó que “felicito a los nuevos integrantes del Servicio Penitenciario Provincial y a sus familias por el esfuerzo que hoy ya es tangible. Recién inauguramos el Sector 5, con 236 celdas nuevas, y en poco tiempo habilitaremos más espacios para mejorar las condiciones de los internos. Este gobierno, aun con recursos limitados, sigue haciendo obras esenciales como hospitales, escuelas y pavimentos, porque creemos que unidos y con austeridad no hay obstáculo que no podamos superar. A los nuevos y actuales integrantes de la institución, y a sus familias, les digo que cuenten conmigo y con el vicegobernador; vinimos a la política para servir y escuchar, y siempre con la tenacidad de levantarnos y seguir adelante”.

Un edificio tecnologizado

El nuevo módulo fue diseñado para ampliar la capacidad de plazas, ofreciendo una mejor organización frente a la creciente demanda del sistema judicial. Uno de los ejes más destacados es la incorporación de un moderno sistema de videovigilancia. Se instalaron cámaras equipadas con inteligencia artificial, capaces de reconocer rostros y detectar objetos en movimiento.

El equipamiento cuenta con grabadores que realizan análisis de imagen en tiempo real. De esta forma, se complementa la tarea de las cámaras y se garantiza un registro de alta precisión para fortalecer la seguridad.

La tecnología también permite analizar interacciones y estimar tiempos de conversación. A través de listas blancas y negras, el sistema genera alertas inmediatas para diferenciar personas autorizadas de aquellas que no lo están.

La plataforma es actualizable y recibe mejoras de software de manera constante. Esto asegura que la vigilancia del SPP esté siempre alineada con los estándares más altos de seguridad a nivel nacional e internacional.

La construcción de este nuevo espacio responde a la creciente demanda del sistema judicial en San Juan. Desde la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial y del procedimiento de Flagrancia, aumentó la cantidad de condenas efectivas y, en consecuencia, el número de personas privadas de la libertad. Frente a este escenario, el Gobierno de San Juan consideró necesario ampliar la capacidad de alojamiento y dotar de mejores herramientas al personal penitenciario.

El nuevo Sector 5, en detalle

Este nuevo espacio ocupa una superficie total de 15.100 m2, y se divide en 4 áreas principales, entre las que se destaca la destinada a la persona privada de la libertad, la cual incluye: 58 celdas comunes y 1 para discapacitados; un patio; salón de día equipado con mesas y bancos fijos; sanitarios; duchas; sector de lavado, y mesada con anafes, todo con equipamiento antivandálico.

Por su parte, el área destinada al personal penitenciario incluye un puesto de control de dos niveles, ubicado estratégicamente para lograr una supervisión completa del pabellón, y con accesos y salidas totalmente independientes, para resguardar la integridad del Agente. A su vez, se construyó un nuevo sector de sanitarios y oficinas.

También, este sector contempla un área destinada a tratamiento, donde cada pabellón cuenta con 3 salas de entrevistas para el trabajo de psicólogos, sociólogos, y agentes de sanidad, entre otros. Asimismo, cuenta con áreas de apoyo y servicio, las cuales incluyen una sala de máquinas, plenos técnicos, vigilancia, esclusa y salida de emergencia, y esclusa y entrada antimotín.

Además, incluye obras complementarias como un salón para visitas familiares y un salón de usos múltiples, ambos con capacidad para 200 personas, con sanitarios, patios de juegos y cocina; una guardia interna para el personal, con vestuarios, dormitorios y lockers, entre otras comodidades; y un sector de Salud, con enfermería y consultorio médico.