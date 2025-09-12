10 cosas que no sabías sobre Cristina Tejada: sus raíces jachalleras, su amor por el teatro y las antigüedades

Cristina Tejada , candidata a diputada nacional en segundo término por La Libertad Avanza en San Juan , mostró una faceta poco explorada en la arena política: la de artista, mujer de oficios, y defensora del valor de las raíces.

En una entrevista con el programa Paren en Off , compartió aspectos íntimos de su historia personal que la conectan con la cultura, la familia y el trabajo comunitario. Con emoción y sin impostaciones, habló de su vínculo profundo con Jáchal, de donde provienen sus abuelos paternos y maternos, y donde aún viven muchos de sus familiares y amigos. Aunque actualmente reside en Chimbas, un departamento que siente como propio y donde transcurrieron su infancia y adolescencia, su identidad está atravesada por ambas geografías.

Durante su adolescencia estudió teatro, disciplina que la marcó profundamente y que aún hoy forma parte de su sensibilidad artística. También practicó danzas folclóricas, una expresión cultural que, aunque ya no ejerce, continúa valorando.

En su juventud se trasladó a la ciudad de Córdoba, donde vivió varios años y completó la carrera de Sindicatura Concursal. Actualmente, está finalizando una maestría en Prevención de Violencias y Relaciones Personales en una universidad nacional, combinando así su formación técnica con una fuerte vocación social.

Lejos de encasillarse únicamente en el mundo académico o político, Cristina Tejada también encuentra tiempo para el arte y los oficios manuales. Disfruta de realizar cerámica, costura, bordado y otras actividades heredadas de sus abuelas jachalleras, con quienes comparte la pasión por lo hecho a mano. Uno de sus hobbies más particulares es la restauración de antigüedades: le fascina rescatar objetos viejos, especialmente muebles y piezas con historia, devolviéndoles vida y funcionalidad con sus propias manos. De hecho, es la orgullosa dueña de un auto 3CV del año 76.

Además de su recorrido profesional, ha tenido un fuerte compromiso social a lo largo de los años. Cuando vivía en Córdoba, trabajó como voluntaria en centros reeducativos juveniles y participó en la creación de una fundación dedicada a jóvenes en situación de calle. Allí, se enfocaban en brindar contención, hábitos saludables y herramientas para el desarrollo personal. Actualmente, integra la Comisión de Prevención de Abuso del Arzobispado, desde donde continúa su labor vinculada al acompañamiento y la protección.

