miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

La Ministra de Gobierno y candidata a diputada nacional por el frente Por San Juan se animó a mostrar su costado más personal: su amor por el mate, los animales, su fanatismo por Boca y los momentos en familia que para ella son imprescindibles.

Por Florencia García
WhatsApp Image 2025-09-09 at 6.41.13 PM

Laura Palma nos abrió la puerta de su ministerio para confesarnos 10 cosas que no sabíamos de ella. En el marco de Paren en Off, el especial de streaming de Tiempo de San Juan rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, la actual ministra de Gobierno y candidata en segundo término a diputada nacional por el frente Por San Juan se animó a dejar de lado por un rato la política para mostrar su costado más personal y cotidiano.

Lee además
llega paren en off: el streaming de tiempo que te va a mostrar a los candidatos como nunca los viste
Imperdible

Llega "Paren en Off": el streaming de Tiempo que te va a mostrar a los candidatos como nunca los viste
Lisandro Catalán.
Reacción local

El nuevo funcionario nexo de Milei con los gobernadores, un "amigo" de San Juan

En medio de su agitada agenda de campaña, Laura se hizo unos minutos para mostrarse tal cual es. En la charla con este medio contó que el mate es un ritual infaltable en su día, que disfruta mucho de los animales, tiene perros, gatos, una catita y hasta supo tener un conejo, y que, aunque no se considera muy deportista, le gusta hacer crossfit, bailar zumba y cantar a toda voz cuando maneja, aunque reconoce que no lo hace bien. También confesó que le apasionan los perfumes, que es muy detallista y que en su casa le encanta cocinar junto a sus hijos, sobre todo después de una jornada larga de trabajo.

No tiene mucho tiempo para "maratonear", pero sí tiene una película preferid, que cada vez que puede la ve: se trata de La vida es bella, porque la conmueve la historia de un padre que hace todo por proteger a su hijo en medio de la adversidad, y que lo que más disfruta es pasar tiempo en familia. Entre Boca y River tiene un claro favorito y su vida la vive como un Superclásico. Estas son solo algunas de las cosas que compartió Palma y que permiten conocerla más allá de su rol político. Para conocer más de Laura Palma, mirá el siguiente video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy en #ParenEnOff Laura Palma, ministra de Gobierno y candidata en segundo término a diputada nacional por el frente Por San Juan nos abrió la puerta de su ministerio para contar 10 cosas que no sabías de ella. Mate, animales, momentos en familia… ¡y fanática de Boca! Mirá el video completo de Paren en Off, el especial de Tiempo de San Juan rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. ¿Qué dato te sorprendió más? Te leemos en comentarios #eleccioneslegislativas #tiempodeelecciones #sanjuan #candidatos #10cosas #tiempostreaming #tiempodesanjuan"
Temas
Seguí leyendo

Túnel de Zonda: un mail de Nación abrió esperanzas para retomar la megaobra sanjuanina

San Juan ya tiene un plan provincial para combatir la drogadicción, con el foco en jóvenes: cómo se implementará

¿Munisaga juega o no juega en la campaña del peronismo? Los indicios

Estafa Libra: Diputados citó a declarar a Karina Milei

JP Morgan contradice a Morgan Stanley y recomienda los bonos argentinos

Habilitaron un chatbot para saber si un pasaporte es válido

Martín mostró gestión en Capital, habló de "obras todos los días" y anticipó proyectos si llega al Congreso

Escándalo del Mago sin Dientes frente a Casa Rosada: "Quiero que Milei...

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tunel de zonda: un mail de nacion abrio esperanzas para retomar la megaobra sanjuanina
Buena noticia

Túnel de Zonda: un mail de Nación abrió esperanzas para retomar la megaobra sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?
Más humano

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán.
Reacción local

El nuevo funcionario nexo de Milei con los gobernadores, un "amigo" de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del 60
Cumple 106 años

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

La campaña de la aceituna dejó un sabor amargo en el sector olivícola sanjuanino, que espera que las condiciones mejoren en futuros ciclos.
Cosecha 2024/2025

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos
Tensión

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo
Ampliación y refacción

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo