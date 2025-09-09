Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

La vida de Diego Maximiliano Tejada Gómez , un joven de 25 años, se vio interrumpida este martes por la madrugada cuando chocó su moto contra un patrullero Toyota Corolla de la Policía de San Juan, en la esquina de Avenida Libertador y Ramón Salinas, en Rivadavia. Ahora se supo que menos de un año atrás, también moría su hermana melliza, en otro siniestro vial en moto.

El joven era cajero de un reconocido bar de la provincia, pero esta madrugada no venía de trabajar sino de un cumpleaños, informaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan. El accidente no fue el primero de la familia Tejada Gómez ya que, horas después, se supo que la hermana melliza de Diego también había fallecido en un siniestro vial en moto.

Según consta en los avisos fúnebres de la provincia, la chica se llamaba Cinthya Magali Tejada Gómez y era melliza de Diego. La joven también perdió la vida en un accidente de tránsito cuando iba en moto el pasado 20 de noviembre de 2024, informaron fuentes policiales a este diario.

Una vez más y menos de un año después de la muerte de Cinthya, la familia Tejada Gómez perdió a otro hijo de forma trágica. Desde el ambiente motoquero de San Juan despidieron con dolor a Diego y también lo hicieron desde el bar donde solía trabajar, donde también decidieron cerrar sus puertas este martes, en señal de respeto hacia su compañero fallecido.

Cómo fue el accidente de Diego Tejada Gómez

Según informó la Policía, Diego Tejada Gómez circulaba en su moto por Avenida Libertador, en dirección Este a Oeste. El joven iba acompañado por su novia, Valentina Gómez, de 23 años. Esta última sufrió una lesión en su pierna y tuvo que ser operada este martes por la mañana.

También por Avenida Libertador, en el mismo sentido venía el patrullero, adelante de la moto de Diego. Cuando el móvil policial quiso doblar hacia el Sur por Ramón Salinas, fue embestido por el vehículo de Tejada Gómez que impactó de lleno contra el lado izquierdo del patrullero, en la parte trasera.

El choque fue alrededor de las 4.45 de la madrugada y Diego falleció a las 6.40 en el hospital. Su novia, Valentina, no sufrió lesiones de gravedad y se recupera de una fractura en su pierna.

Este martes por la tarde, el cuerpo de Diego fue velado en la cochería Lanusse Hnos y el sepelio será este miércoles 10 de septiembre en el Cementerio El Mirador, en Rivadavia.

El patrullero, por su parte, era guiado por Claudio Chirino (28), quien iba acompañado por Moisés Uriche (27). La Justicia investiga la mecánica del siniestro para determinar culpabilidades.