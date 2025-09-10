El nuevo funcionario nexo de Milei con los gobernadores, un "amigo" de San Juan

Tras la derrota en Buenos Aires, Javier Milei decidió reactivar el Ministerio del Interior para reestablecer los lazos con los gobernadores provinciales. Así, Lisandro Catalán fue designado como el nuevo ministro del Interior, anuncio realizado por Guillermo Francos después de una reunión clave con el presidente y Luis Caputo. La noticia cayó bien en el Gobierno de San Juan porque hay buenas migas con Catalán.

Agregó que “me parece que es una figura interesante, desde el punto de vista que pondera lo federal, que es lo que venimos pidiendo los gobernadores desde hace tiempo. Así que, definitivamente, hay una mirada hacia el interior del país, no se queda exactamente en la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que tenga una nueva función y que en esa función haya respuestas y soluciones para las provincias, sobre todo en materia de obras“.

Además, Orrego destacó que Catalán “conoce todos los temas de San Juan porque me he sentado infinitas veces con él, de tocar la puerta para tratar las necesidades que tienen los sanjuaninos. Recordemos que hay obras que corresponden a la Nación y que se han hecho casi 100% a cargo de la provincia. Creo que habrá una buena comunicación y debe ser respetuosa y prudente”.

El gobernador sanjuanino, cada vez que habla de una gestión sensible con Nación, lo nombra a Catalán. Públicamente destaca que con él tienen excelente diálogo y que vienen hace rato vinculándose por temas de San Juan.

Apenas conocida la noticia, en el entorno de Orrego analizaron que el nuevo ministro nacional "es una persona de diálogo y de buena relación con la provincia y el Gobernador". En la casona de calle Paula Albarracín de Sarmiento celebran la designación. Es que entienden que "recuperar al área de Interior como ministerio jerarquiza la relación con las provincias. Eso es positivo".

De todas maneras, no es que consideran que de un día para el otro habrá soluciones mágicas a los roces con Nación, principalmente por la falta de envío de fondos que obligan a las provincias a hacerse cargo de costos millonarios en casi todas las áreas. En el orreguismo son cautelosos con esta movida del libertario y remarcan que Catalán y su equipo tendrán como desafío vincularse con el territorio, pero sobre todo, ganar credibilidad desde más arriba. Es decir, que el que tiene que "comprometerse y empatizar con los gobernadores y las provincias es el presidente". Porque, advierten los sanjuaninos que "por bueno que sea el funcionario y aunque tenga un ministerio, si el presidente no le da importancia seguiremos igual".

Orrego se viene mostrando super abierto al diálogo con Casa Rosada. Pese a la debacle general de las relaciones del presidente con los caciques provinciales, en San Juan buscan mantener los canales abiertos, con algunos acuerdos que incluso no llegaron otras provincias a ostentar, en pos de gestionar asuntos clave. Así en San Juan se dieron traspasos del mantenimiento de rutas, como sectores de la 20, la 40 y toda la Circunvalación. Además, se acaba de destrabar la obra de la autopista de la Ruta 40 Sur que venía con complicaciones desde la Rosada; y se consiguió que se firmara el manejo de dos predios con viviendas, piletas y SUM del plan Casa Activa, que se usarán para jóvenes con causas judiciales y pacientes de adicciones. Todavía se lucha desde el Gobierno Provincial para el traspaso de Procrear, entre otros asuntos de intensas gestiones.

Incluso, Orrego se diferenció este martes de otros gobernadores que se mostraron reacios a ir a la convocatoria a una mesa de discusión que anunció Milei con las provincias. Aunque todavía no le llegaba la invitación, el sanjuanino anunció que "ni loco" se pierde de ir a sentarse a dialogar para sacarle provecho para San Juan.

El nuevo rol de Catalán

Para facilitar el acercamiento con las provincias, Milei conformó la Mesa Federal, que incluye a Lisandro Catalán y al ministro de Economía, Luis Caputo. Esta iniciativa surge de una directriz del presidente en busca de reanudar el diálogo con los mandatarios provinciales que comparten la visión de cambio del gobierno. El objetivo primordial es avanzar con las reformas estructurales que el gobierno considera fundamentales, profundizando las relaciones con las provincias afines, según se conoció en las últimas horas.

Catalán aporta una trayectoria considerable a su nuevo rol. Previamente, ocupó el cargo de vicejefe de Gabinete del Interior, siendo un colaborador cercano de Francos desde el inicio de la gestión de Milei. Originario de Tucumán, Catalán también lidera La Libertad Avanza en su provincia. Su experiencia incluye pasos por la administración de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires y el gobierno presidencial de Cambiemos. Es reconocido como parte de la línea "dialoguista" del Gobierno.

Además, trabajó junto a Francos en la Fundación Acordar, que apoyó a Scioli en 2015. Antes de su rol como vicejefe de Gabinete, Catalán dirigió el Registro Nacional de Reincidencias del Ministerio de Justicia y colaboró en el gobierno de Alberto Fernández bajo la órbita de Eduardo "Wado" de Pedro.

A pesar de la voluntad de diálogo, la respuesta inicial de algunos gobernadores fue cautelosa. Tras la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses, varios mandatarios provinciales, como Gustavo Sáenz de Salta y Gustavo Valdés de Corrientes, manifestaron su escepticismo hacia una convocatoria meramente "para la foto", distanciándose del Poder Ejecutivo. Posturas similares fueron expresadas, con ciertos matices, por Osvaldo Jaldo de Tucumán y Raúl Jalil de Catamarca. Sin embargo, hubo excepciones, como Orrego, quien expresó su firme intención de participar en la mesa de discusión con la Nación.

Gobernadores consultados por medios nacionales reconocen que Catalán mantiene "buena relación" con los mandatarios más cercanos, aunque persisten las dudas sobre la posibilidad de cambios de fondo en la dinámica entre Nación y provincias.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional planea reconvocar a los gobernadores con "propuestas concretas". Esta acción se da en un momento delicado, cerca del vencimiento del plazo para vetar una ley impulsada por los 24 gobernadores que busca una mayor distribución de los fondos de ATN. Un posible veto, según fuentes oficiales, podría generar nuevos conflictos con los líderes provinciales. Los gobernadores también demandan un aumento de los fondos derivados del Impuesto a los Combustibles, lo que sugiere que la inclusión del ministro Caputo en la Mesa Federal busca entablar algún tipo de negociación para obtener apoyo.

Complementando estas acciones, el portavoz Manuel Adorni confirmó que el presidente Milei realizará la presentación del Presupuesto 2026 en cadena nacional el próximo lunes. Esto se interpreta como un gesto hacia los gobernadores, quienes aspiran a una redistribución de fondos, si bien el gobierno mantiene inalterable su objetivo de equilibrio fiscal.